Leicester - Aston Villa: typy i kursy na mecz Premier League. We wtorek odrobiona zostanie część ligowych zaległości. Jeden z ciekawszych pojedynków odbędzie się na King Power Stadium.

PressFocus Na zdjęciu: James Maddison

Leicester – Aston Villa, typy bukmacherskie

Niezwykle ciekawie zapowiada się wtorkowa rywalizacja w ramach odrabiania zaległości w Premier League. Leicester City będzie starało się przerwać serię sześciu kolejnych ligowych meczów bez wygranej, podczas gdy Aston Villa będzie chciała potwierdzić świetną formę (zwycięstwa w 4 z 5 ostatnich spotkań). Gospodarze zajmują obecnie przedostatnie miejsce w tabeli i jeżeli nie chcą skomplikować swojej sytuacji muszą zacząć regularnie punktować. Czy pierwszy krok w tym kierunku zrobią we wtorek? Będzie o to bardzo trudno. Nie przekreślamy jednak ich szans, choć w tym meczu stawiamy na remis lub wygraną Aston Villi. Nasz typ: X2

Superbet 1.57 podwójna szansa: X2 Zagraj!

Leicester – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Gospodarze do wtorkowego spotkania przystąpią bez trzech kontuzjowanych zawodników – Youriego Tielemansa, Jamesa Justina i Ryana Bertranda. Na murawie nie zobaczymy również Jannika Vestergaarda. Są jednak także dobre wieści dla Brendana Rodgersa, bowiem wszystko wskazuje na to, że do jego usług będą Dennis Praet, Jonny Evans, Harry Souttar i Victor Kristiansen.

W zespole Aston Villi także nie zobaczymy trzech zawodników. Względy zdrowotne eliminują z gry Matty’ego Casha, Jeda Steera i Phillipe Coutinho.

Leicester – Aston Villa, ostatnie wyniki

Leicester City do wtorkowego spotkania przystąpi z nadzieją na przerwanie fatalnej serii sześciu kolejnych ligowych spotkań bez wygranej. W tym czasie drużyna Brendana Rodgersa zapisała na swoje konto tylko jeden punkt, a w pięciu meczach schodziła z boiska pokonana. Tak było między innymi w ostatni weekend, kiedy Lisy przegrały 1:2 na Selhurst Park z Crystal Palace. Leicester ostatnie ligowe zwycięstwo odniósł 11 lutego, kiedy efektownie 4:1 ograł u siebie Tottenham Hotspur.

Fatalna postawa zespołu w ostatnich tygodniach może mieć dla niej bolesne skutki. Po ostatniej serii Leicester wylądowało w strefie spadkowej, choć do bezpiecznego miejsca traci tylko jeden punkt. Na King Power Stadium zdają sobie jednak sprawę, że drużyna musi wrócić do punktowania jeżeli nie chce pożegnać się z Premier League.

O przełamanie we wtorek będzie bardzo trudno, bowiem rywalem Leicester będzie niepokonana od pięciu kolejek Aston Villa. Drużyna z Birmingham w tym czasie odniosła cztery zwycięstwa i zanotowała jeden remis. W ostatniej kolejce drużyna Unaia Emery’ego pokonała na Stamford Bridge 2:0 Chelsea.

Leicester – Aston Villa, historia

Obie drużyny po raz pierwszy w tym sezonie mierzyły się na początku lutego na Villa Park. Kibice nie mogli narzekać w tym spotkaniu na brak emocji. Aston Villa dwukrotnie wychodziła w tym pojedynku na prowadzenie, ale ostatecznie trzy punkty trafiły na konto Leicester, które wygrało 4:2.

Ostatni pojedynek na King Power Stadium miał natomiast miejsce w kwietniu ubiegłego roku i zakończył się bezbramkowym remisem.

Leicester – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Choć na papierze wydaje się, że faworytem powinien zespół Aston Villi, to bukmacherzy nieco większe szanse na sukces w tym spotkaniu dają gospodarzom. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferowanego przez Superbet darmowego zakładu o wartości 34 zł. Możesz z niego skorzystać podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Leicester City – Aston Villa SUPERBET STS FORTUNA Leicester 2.50 2.48 2.55 Remis 3.40 3.25 3.40 Aston Villa 2.90 3.85 2.85

Leicester – Aston Villa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Leicester 0% remisem 0% wygraną Aston Villi 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Leicester

remisem

wygraną Aston Villi

Leicester – Aston Villa, przewidywane składy

Leicester – Aston Villa, transmisja meczu

Mecz Leicester – Aston Villa odbędzie się we wtorek (4 kwietnia) o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można obejrzeć tylko na platformie Viaplay.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.