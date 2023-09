Legia Warszawa - Widzew Łódź: typy i kursy na mecz siódmej kolejki PKO Ekstraklasy. Arcyciekawie zapowiada się potyczka przy Łazienkowskiej, w której faworytem będą jednak gospodarze. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu i naszymi przewidywaniami.

fot. Imago / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Josue

Legia Warszawa – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Legia Warszawa przystąpi do niedzielnego starcia w bardzo dobrych nastrojach, co jest następstwem tego, że kilka dni temu podopieczni Kosty Runjaicia wywalczyli awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W tych rozgrywkach wicemistrzowie Polski czekają między innymi batalie z AZ Alkmaar, czy Aston Villa.

Widzew Łódź to natomiast zespół, który trudno rozwikłać i trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka jest dzisiaj drużyna Janusza Niedźwiedzia. W teorii łodzianie pokonali Łódzki KS (1:0) w derbowym spotkaniu. W każdym razie w kolejnych dwóch spotkaniach Widzew znów zawodził, a kibice oczekują zwycięstw ekipy z al. Piłsudskiego.

W powszechnej opinii faworytem niedzielnej batalii są gospodarze. Łodzianie przegrali trzy z ostatnich czterech meczów przeciwko stołecznej ekipie. Nasz typ: wygrana Legii.

Legia Warszawa – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Podopieczni Kosty Runjaicia w PKO Ekstraklasie w tej kampanii prezentują się bardzo solidnie. Legia jak na razie wygrała trzy spotkania, notując też remis. W ostatnim ligowym występie ekipa z Łazienkowskiej pokonała w roli gospodarza Koronę Kielce.

Na swoim stadionie stołeczny team stworzył twierdzę, która nie została zdobyta w lidze od kwietnia 2022 roku. Ostatnie zwycięstwo na stadionie Legii zaliczył Piast Gliwice, co miało miejsce 18 kwietnia minionego roku. Wówczas jedyną bramkę w spotkaniu Damian Kądzior.

Drużyna Janusza Niedźwiedzia ma natomiast za sobą porażkę ze Śląskiem Wrocław (0:2). Ogólnie w pięciu ostatnich meczach PKO Ekstraklasy łodzianie ponieśli trzy porażki.

Widzew na wyjazdach w ostatnich tygodniach nie czuje się dobrze. W ostatnim tego typu spotkaniu łodzianie podzielili się punktami z Górnikiem Zabrze (1:1). Wcześniej z kolei ponieśli trzy z rzędu porażki.

Legia – ostatnie 5 meczów 31.08.2023 Legia – Midtjylland 1:1 6:5 k. (eliminacje LKE)

– Midtjylland 1:1 6:5 k. (eliminacje LKE) 24.08.2023 Midtjylland – Legia 3:3 (eliminacje LKE)

20.08.2023 Legia – Korona 1:0 (PKO Ekstraklasa)

– Korona 1:0 (PKO Ekstraklasa) 17.08.2023 Austria – Legia 3:5 (eliminacje LKE)

3:5 (eliminacje LKE) 13.08.2023 Puszcza – Legia 1:1 (PKO Ekstraklasa) Widzew – ostatnie 5 meczów 25.08.2023 Widzew – Śląsk 0:2 (PKO Ekstraklasa)

0:2 (PKO Ekstraklasa) 18.08.2023 Górnik – Widzew 1:1 (PKO Ekstraklasa)

12.08.2023 Widzew – ŁKS 1:0 (PKO Ekstraklasa)

– ŁKS 1:0 (PKO Ekstraklasa) 04.08.2023 Jagiellonia – Widzew 2:1 (PKO Ekstraklasa)

– Widzew 2:1 (PKO Ekstraklasa) 30.07.2023 Pogoń – Widzew 2:1 (PKO Ekstraklasa)

Legia Warszawa – Widzew Łódź, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w niedzielę po raz pierwszy od lutego 2023 roku. Wówczas miał miejsce remis 2:2. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami trzykrotnie lepsza była drużyna z Łazienkowskiej, raz wygrał Widzew i jedna potyczka zakończyła się remisem.

Legia Warszawa – Widzew Łódź, spotkania bezpośrednie (H2H)

24.02.2023 Ekstraklasa Legia 2:2 Widzew 12.08.2022 Ekstraklasa Widzew 1:2 Legia 26.03.2022 Towarzysko Legia 2:3 Widzew 25.11.2020 Puchar Polski Widzew 0:1 Legia 30.10.2019 Puchar Polski Widzdew 2:3 Legia

Legia Warszawa – Widzew Łódź, kursy bukmacherów

Legia Warszawa – Widzew Łódź, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy zabraknie przede wszystkim pauzującego za kartki Artura Jędrzejczyka, czy Bartosza Kapustki. Tymczasem wygląda na to, że wszystkich zawodników do swojej dyspozycji będzie miał opiekun gości.

Widzew Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Widzew Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy Janusz Niedźwiedź Kosta Runjaić Rezerwowi 4 Mateusz Zyro

6 Juljan Shehu

7 Mato Milos

8 Dawid Tkacz

13 Ernest Terpilowski

14 Andrejs Ciganiks

74 Jakub Szymanski

80 Filip Przybulek

99 Imad Rondic Blaz Kramer 9

Radovan Pankov 12

Pawel Wszolek 13

Patryk Sokolowski 18

Jurgen Çelhaka 21

Juergen Elitim 22

Marc Gual 28

Dominik Hladun 30

Legia Warszawa - Widzew Łódź, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Legii 0% Wygraną Widzewa 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Legii

Wygraną Widzewa

Remisem

Legia Warszawa - Widzew Łódź, transmisja meczu

Rywalizację Legia - Widzew tradycyjnie będzie można oglądać w polskiej telewizji. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (3 września) o godzinie 17:30. Transmisja ze starcia będzie przeprowadzona na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Adam Marchliński i Kamil Kosowski.

Wszystkie spotkania Ekstraklasy można również oglądać za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze specjalnej promocji. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu, przez 12 miesięcy abonament za usługę będzie kosztować 39 zł miesięcznie.

