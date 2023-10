Legia Warszawa - Stal Mielec, typy na mecz 13. kolejki Ekstraklasy. Wojskowi przerwali kilka dni temu serię czterech porażek z rzędu, a teraz chcą potwierdzić, że chwilowy kryzys udało się już definitywnie zażegnać. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Legia Warszawa Stal Mielec

Legia – Stal, typy i przewidywania

Ostatnie tygodnie dla Legii nie były zbyt komfortowe. Media rozpisywały się na temat największego kryzysu, od kiedy Kosta Runjaic przeniósł się do Warszawy. Wojskowi zanotowali cztery kolejne porażki, w tym kompromitującą ze Śląskiem Wrocław. Wydaje się jednak, że najgorsze mają już za sobą, gdyż w środku tygodnia wreszcie się przełamali i ograli Zrinjski Mostar. W niedzielę stołeczna ekipa podejmie przed własną publicznością Stal Mielec, jednego z największych kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Ekipa Kamila Kieresia punktuje fatalnie i od ponad miesiąca czeka na ligowe zwycięstwo. Dla Legii powinien to być spacerek, biorąc pod uwagę jakość w kadrach obu zespołów. Mój typ – Legia wygra.

Legia – Stal, sytuacja kadrowa

W ekipie Legii Warszawa zabraknie rehabilitującego się wciąż Bartosza Kapustki. Po stronie Stali Mielec nie zobaczymy Kamila Pajnowskiego, który z uwagi na problemy zdrowotne pauzuje od drugiej połowy sierpnia.

Legia – Stal, ostatnie wyniki

Legia Warszawa zajmuje w ligowej tabeli szóste miejsce. W środku tygodnie przełamała się po czterech kolejnych porażkach, ogrywając na wyjeździe Zrinjski Mostar w fazie grupowej Ligi Konferencji (2-1). Wcześniej Wojskowi skompromitowali się we Wrocławiu, gdzie przegrali aż 0-4. Do liderującej Jagiellonii tracą sześć punktów.

Stal Mielec na ligowe zwycięstwo czeka od 18 września. Wówczas udało jej się pokonać Zagłębie Lubin 4-2. W minionej kolejce ekipa Kamila Kieresia przegrała z Wartą Poznań (0-1), a wcześniej uległa także Widzewowi Łódź (0-1) i Koronie Kielce (2-3). W ligowej tabeli znajduje się tuż nad strefą spadkową, z dwoma punktami przewagi nad Puszczą Niepołomice.

Legia – Stal, historia

W minionym sezonie Legia Warszawa była w bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepsza od Stali Mielec. Wygrała bowiem zarówno u siebie (2-0), jak i w delegacji (1-0). Po raz ostatni Stal triumfowała nad Wojskowymi w kwietniu 2022 roku. W tym samym sezonie udało jej się również podbić Warszawę, gdzie zwyciężyła 3-1.

Legia – Stal, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu jest Legia Warszawa. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wahają się między 1.37 a 1.42. W przypadku ewentualnej wygranej Stali Mielec jest to nawet 7.70. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można otrzymać zakład bez ryzyka o wartości 600 zł.

Legia – Stal, przewidywane składy

Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 3 Steve Kapuadi 4 Marco Burch 9 Blaz Kramer 17 Gil Dias 20 Ernest Muci 21 Jurgen Çelhaka 27 Josué 30 Dominik Hladun 32 Makana Baku 55 Artur Jędrzejczyk 86 Igor Strzalek Leandro Messias 6 Krzysztof Wolkowicz 11 Konrad Jalocha 13 Piotr Wlazło 18 Rafael Santos 22 Lukasz Wolsztynski 25 Alvis Jaunzems 27 Mateusz Stepien 37 Kai Meriluoto 42

Legia – Stal, kto wygra?

Legia – Stal, transmisja meczu

Niedzielny mecz 13. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Stalą Mielec rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisję z tego wydarzenia poprowadzi CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

