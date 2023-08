Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent: typy na mecz 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W pierwszym spotkaniu Wojskowi zremisowali z rywalami z Kazachstanu 2-2. Teraz podejmą ich przed własną publicznością. Początek czwartkowego starcia o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Legia – Ordabasy, typy i przewidywania

Legia Warszawa walczy o awans do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W zeszłym tygodniu zremisowała z Ordabasami na wyjeździe 2-2. Na przestrzeni całego spotkania była zdecydowanie lepsza od rywala, a o braku zwycięstwa zadecydowała fatalna skuteczność. W rewanżu Wojskowi będą więc wyraźnym faworytem. Warto mieć na uwadze, że przełożyli oni swoje spotkanie w Ekstraklasie, dlatego do czwartkowej rywalizacji przystąpią po tygodniowej przerwie od gry.

Początek sezonu w wykonaniu podopiecznych Kosty Runjaicia jest imponujący. Bardzo dobrze radzą sobie w grze ofensywnej, co pokazali przede wszystkim w spotkaniu z ŁKS-em Łódź. Wiele wskazuje na to, że Ordabasy w Warszawie nie mają większych szans na korzystny wynik. Nasz typ – Legia wygra więcej niż jedną bramką.

Legia – Ordabasy, sytuacja kadrowa

Między tymi spotkaniami w Legii Warszawa na odnotowano nowych urazów. Z zespołem pożegnał się natomiast Carlitos, który rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Legia – Ordabasy, ostatnie wyniki

Ostatni mecz Legii Warszawa zakończył się remisem z Ordabasami Szymkent (2-2). Wcześniej Wojskowi świetnie zaczęli sezon ligowy, pokonując na własnym obiekcie ŁKS Łódź aż 3-0. Bardzo dobrze poradzili sobie także w Superpucharze Polski, po który sięgnęli wygrywając rzuty karne z Rakowem Częstochowa. W regulaminowym czasie gry żadna z drużyn nie zdołała trafić do siatki.

Ordabasy Szymkent również odpoczywali po meczu z Legią Warszawa równy tydzień. Aktualny lider kazachskiej ekstraklasy ma za sobą zwycięstwa z Kyzylzhar (2-1) i Okzhetpesem (4-0), a także remis z Atyrau (1-1).

Legia – Ordabasy, historia

Zeszłotygodniowy mecz był pierwszym, historycznym starciem pomiędzy tymi zespołami. Legia Warszawa w przeszłości rywalizowała już natomiast z ekipą z Kazachstanu. W 2017 roku grała z Astaną w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Na własnym obiekcie wygrała 1-0, zaś na obcym terenie przegrała 1-3 i zakończyła swój udział w rozgrywkach.

Legia – Ordabasy, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji jest Legia Warszawa. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 1.40. W przypadku ewentualnej wygranej gości z Kazachstanu jest to nawet aż 8.15. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując się z kodem GOAL można otrzymać bonus powitalny aż do 1660 zł.

Legia – Ordabasy, przewidywane składy

Legia Warszawa: Tobiasz, Pankov, Augustyniak, Jędrzejczyk, Wszołek, Slisz, Elitim, Kun, Josue, Gual, Pekhart

Ordabasy: Shaizada, Mbodj, Maliy, Erlanov, Auro, Tagybergen, Makarenko, Suyumbaev, Islamkhan, Sadovski, Umarov

Legia – Ordabasy, kto wygra?

Legia – Ordabasy, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa a Ordabasami Szymkent rozpocznie się o godzinie 21. Telewizyjna transmisja z tej rywalizacji będzie dostępna na antenie TVP Sport.

