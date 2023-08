Legia Warszawa - Korona Kielce, typy na mecz 5. kolejki Ekstraklasy. Po awansie do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Wojskowi wracają na krajowe podwórko. W niedzielę podejmą przed własną publicznością Koronę Kielce. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2023 20:10 .

Legia – Korona, typy i przewidywania

Piłkarze Legii Warszawa po awansie do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji są w doskonałych nastrojach. Spotkanie przeciwko Austrii Wiedeń miało niezwykle dramatyczny przebieg, a Wojskowi pokazali niesamowitą wolę walki i wiarę we własne umiejętności. Teraz czeka ich powrót na krajowe podwórko. W najbliższą niedzielę zagrają przy Łazienkowskiej z Koroną Kielce, mającą za sobą bardzo słaby początek sezonu.

Kosta Runjaic najprawdopodobniej zdecyduje się na posłanie do boju kilku zmienników. Ma on bowiem w perspektywie kolejny mecz w europejskich pucharach. Legia przed własną publicznością jest w Ekstraklasie do tej pory bezbłędna. Ograła dwóch beniaminków, nie tracąc przy tym bramki. W starciu z Koroną również nie powinna mieć większych problemów. Nasz typ – Legia wygra więcej niż jedną bramką.

Legia – Korona, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Legia Warszawa mierzyła się na wyjeździe z Austrią Wiedeń. Po niezwykle dramatycznym spotkaniu wygrała 5-3, awansując do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wcześniej Wojskowi podzielili się punktami z Puszczą Niepołomice. Po trzech ligowych meczach mają na swoim koncie siedem “oczek”.

Korona Kielce ma za sobą rozczarowujący początek sezonu. W trzech meczach zgromadziła zaledwie punkt. Uległa Górnikowi Zabrze (0-1) i ŁKS-owi Łódź (1-2), zaś mecz ze Śląskiem Wrocław zakończył się remisem (1-1).

Legia – Korona, historia

Legia jest dla Korony bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Po raz ostatni kielczanie ograli stołeczną ekipę w 2017 roku. Od tego czasu głównie wygrywają Wojskowi, choć w minionym sezonie mecz w Kielcach zakończył się remisem (1-1). W Warszawie gospodarze po bardzo ciekawym meczu wygrali natomiast 3-2.

Legia – Korona, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Legia Warszawa. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 1.51. W przypadku ewentualnej wygranej Korony Kielce jest to nawet aż 6.10. Przy okazji tego meczu możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Legia – Korona, przewidywane składy

Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Kosta Runjaić Kamil Kuzera Rezerwowi 8 Rafal Augustyniak

18 Patryk Sokolowski

20 Ernest Muci

27 Josué

30 Dominik Hladun

33 Patryk Kun

67 Bartosz Kapustka

86 Igor Strzalek

99 Bartosz Slisz Konrad Forenc 1

Jacek Podgorski 6

Milosz Strzebonski 13

Yoav Hofmayster 18

Jakub Konstantyn 19

Adrian Dalmau 20

Legia - Korona, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Legii 50% Remis 0% Wygrana Korony 50% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Legii

Remis

Wygrana Korony

Legia - Korona, transmisja meczu

Niedzielny mecz 5. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Koroną Kielce rozpocznie się o godzinie 20. Telewizyjną transmisję przeprowadzi CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. W internecie można oglądać spotkanie dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony w promocyjnej ofercie. Przez pierwsze trzy miesiące płatność wynosi 39 zł zamiast 54 zł.

