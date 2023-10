Legia Warszawa – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Starcie Wojskowych z Medalikami, czyli pojedynek wicemistrza z mistrzem Polski, to absolutny hit 11. kolejki. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Łazienkowskiej w najbliższą niedzielę, 8 października o godzinie 17:30.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Zdecydowanie największym hitem 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizacja Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa. Nasi przedstawiciele w obecnej edycji europejskich pucharów to odpowiednio wicemistrz i mistrz Polski. Wojskowi oraz Medaliki w aktualnym sezonie również znajdują się w czubie tabeli i walczą o najwyższe cele. Legioniści są już w komplecie w stolicy po skandalicznych wydarzeniach w holenderskim Alkmaar. Nie mogę doczekać się widowiska na Łazienkowskiej.

W niedzielę wieczorem spodziewam się ofensywnego futbolu ze zdobytymi bramkami po obu stronach. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Podopieczni Kosty Runjaicia w dwóch poprzednich spotkaniach ponieśli dwie porażki – przegrali 0:1 z AZ Alkmaar w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji, a w PKO BP Ekstraklasie lepsza od Legii Warszawa okazała się Jagiellonia Białystok (0:2). Raków Częstochowa w tym samym czasie uległ Sturmowi Graz 0:1 w Lidze Europy i pokonał Radomiaka Radom 3:0 na ligowym podwórku.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa, historia

W bezpośrednich pojedynkach ostatnio lepiej wypadają Wojskowi. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów obu drużyn, to odnotujemy trzy wygrane Legii Warszawa i dwa zwycięstwa Rakowa Częstochowa. Legioniści nad Medalikami w Superpucharze oraz Pucharze Polski triumfowali jednak dopiero po konkursie rzutów karnych.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 2.30, a typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 3.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Gospodarze zagrają bez kontuzjowanych Filipa Rejczyka, Ramila Mustafaeva, Bartosza Kapustki, Rafała Augustyniaka i pauzującego za czerwoną kartkę Artura Jędrzejczyka. Nie wiadomo, w jakiej dyspozycji są Josue oraz Radovan Pankov, którzy po starciu z AZ Alkmaar kilkanaście godzin spędzili w holenderskim areszcie. Gościom nie pomogą natomiast Adrian Gryszkiewicz, Stratos Svarnas, Ivi Lopez, Jean Carlos, a także Zoran Arsenić.

Legia – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Rejczyk Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa października 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa października 2023 Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Rafal Augustyniak Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023

Raków - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Gryszkiewicz Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz więzadła Połowa listopada 2023 Stratos Svarnas Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna Początek stycznia 2024 Zoran Arsenic Uraz palca Uraz palca Powrót: Połowa października 2023 Uraz palca Połowa października 2023

Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga

Rezerwowi ▼ 5 Yuri Ribeiro 9 Blaz Kramer 13 Pawel Wszolek 14 Igor Kharatin 17 Gil Dias 27 Josué 30 Dominik Hladun 39 Maciej Rosolek 55 Artur Jędrzejczyk 86 Igor Strzalek 99 Bartosz Slisz Ben Lederman 8 Lukasz Zwolinski 9 John Yeboah 11 Antonis Tsiftsis 12 Ante Crnac 19 Dawid Drachal 21 Deian Sorescu 22 Kamil Pestka 33 Giannis Papanikolaou 66 Marcin Cebula 77

Legia Warszawa – Raków Częstochowa, kto wygra?

Legia Warszawa – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą niedzielę, 8 października o godzinie 17:30.

