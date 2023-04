Legia Warszawa – Lech Poznań: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi kontra Kolejorz to jedno z najciekawszych spotkań w całym kalendarzu naszej ligi. W tych pojedynkach nigdy nie brakuje emocji. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek starcia na Stadionie Wojska Polskiego w najbliższą niedzielę 16 kwietnia o godzinie 17:30.

Legia Warszawa – Lech Poznań, typy i przewidywania

Polski Klasyk, czyli starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań będzie ozdobą 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi wciąż mają nadzieję na zdobycie mistrzostwa Polski, bowiem po bezpośredniej rywalizacji przewaga Rakowa Częstochowa zmalała do tylko sześciu punktów. Kolejorz walczy z kolei o udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Potyczki pomiędzy tymi klubami zawsze wzbudzają dodatkowe emocje i nie inaczej powinno być również w najbliższą niedzielę. Ostatnie pojedynki Legii Warszawa z Lechem Poznań nie obfitują w dużą liczbę goli. Nasz typ: poniżej 2.5 bramki.

Legia Warszawa – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Podopieczni Kosty Runjaicia są w bardzo dobrej formie – Wojskowi notują serię osiemnastu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Legia Warszawa ostatnio zremisowała 2:2 z Miedzią Legnica, pokonała 1:0 KKS Kalisz w półfinale Pucharu Polski oraz wygrała 3:1 z Rakowem Częstochowa w spotkaniu na szczycie.

Lech Poznań w tym samym czasie przegrał 1:4 z Fiorentiną w pierwszym starciu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji Europy, poradził sobie w derbach z Wartą Poznań (2:0), a także podzielił się punktami z Pogonią Szczecin (2:2). Kolejorz przed tą serią gier plasuje się tuż za Wojskowymi – na drugim miejscu w ligowej tabeli.

Legia Warszawa – Lech Poznań, historia

W ostatnich spotkaniach pomiędzy Legią Warszawa a Lechem Poznań nie padało zbyt wiele bramek. Bilans pięciu poprzednich takich meczów to trzy remisy, jeden triumf Wojskowych i jedno zwycięstwo Kolejorza. Starcie między tymi ekipami w 11. kolejce aktualnej kampanii PKO BP Ekstraklasy zakończyło się podziałem punktów (0:0).

Legia Warszawa – Lech Poznań, przewidywane składy

Kosta Runjaić na pewno nie skorzysta z kontuzjowanego Blaza Kramera oraz pauzującego za nadmiar żółtych kartek Maika Nawrockiego, co jest sporym osłabieniem. W drużynie prowadzonej przez Johna van den Broma zabraknie natomiast Filipa Szymczaka, który z powodu urazu kolana najprawdopodobniej nie zagra już w obecnym sezonie.

Legia Warszawa – Lech Poznań, kto wygra?

Legia Warszawa – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4K Ultra oraz TVP Sport. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie w niedzielę 16 kwietnia o godzinie 17:30.

