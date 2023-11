PressFocus Na zdjęciu: Filip Marchwiński i Rafał Augustyniak

Legia Warszawa – Lech Poznań, typy i przewidywania

Absolutnym hitem tej serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie ligowy klasyk, w którym Legia Warszawa na Łazienkowskiej podejmie odwiecznego rywala – Lecha Poznań. Obie drużyny przed tą kolejką są w czołówce ligowej tabeli – Kolejorz rozegrał 14 meczów, uzbierał 28 punktów i zajmuje 3. miejsce, natomiast Wojskowi mają jedno zaległe spotkanie, 23 oczka na koncie i plasują się na 6. lokacie. Czy wicemistrz Polski zbliży się do Dumy Wielkopolski po tym weekendzie? Przekonamy się już w niedzielę wieczorem.

Legia Warszawa – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Podopieczni Kosty Runjaicia wrócili na zwycięską ścieżkę po czterech porażkach z rzędu w lidze. Trzy poprzednie mecze Legionistów to wygrana 2:1 ze Zrinjskim Mostar w fazie grupowej Ligi Konferencji, zwycięstwo 1:0 nad Radomiakiem Radom w PKO BP Ekstraklasie oraz triumf 3:0 nad GKS-em Tychy w 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma w tym samym czasie pokonał Ruch Chorzów 2:0 i zremisował 1:1 z Cracovią na ligowym podwórku, a w rozgrywkach pucharowych pewnie ograł Zawiszę Bydgoszcz 4:0.

Legia Warszawa – Lech Poznań, historia

Pojedynki Legii Warszawa z Lechem Poznań w ostatnim czasie są bardzo, ale to bardzo wyrównane. Świetnie pokazuje to statystyka pięciu poprzednich meczów między tymi drużynami, gdy padły aż cztery remisy i raz ze zwycięstwa cieszył się Kolejorz. Wojskowi zatem w tym czasie nie zanotowali żadnej wygranej. Spotkanie obu ekip w 28. kolejce poprzedniego sezonu zakończyło się wynikiem 2:2.

Legia Warszawa – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 2.30, a typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 3.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Legia Warszawa – Lech Poznań, przewidywane składy

Legia – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany

Lech - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Dino Hotic Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Filip Dagerstal Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz kostki Początek grudnia 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Dino Hotic Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Filip Dagerstal Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz kostki Początek grudnia 2023

Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Rezerwowi ▼ 4 Marco Burch 5 Yuri Ribeiro 7 Tomas Pekhart 12 Radovan Pankov 20 Ernest Muci 22 Juergen Elitim 23 Gabriel Kobylak 30 Dominik Hladun 32 Makana Baku 33 Patryk Kun 39 Maciej Rosolek 86 Igor Strzalek 3 Barry Douglas 7 Afonso Sousa 8 Ali Gholizadeh 15 Michał Gurgul 17 Filip Szymczak 22 Radoslaw Murawski 35 Filip Bednarek 44 Alan Czerwinski 54 Filip Wilak 55 Maksymilian Pingot Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Rezerwowi ▼ 4 Marco Burch 5 Yuri Ribeiro 7 Tomas Pekhart 12 Radovan Pankov 20 Ernest Muci 22 Juergen Elitim 23 Gabriel Kobylak 30 Dominik Hladun 32 Makana Baku 33 Patryk Kun 39 Maciej Rosolek 86 Igor Strzalek 3 Barry Douglas 7 Afonso Sousa 8 Ali Gholizadeh 15 Michał Gurgul 17 Filip Szymczak 22 Radoslaw Murawski 35 Filip Bednarek 44 Alan Czerwinski 54 Filip Wilak 55 Maksymilian Pingot

Legia Warszawa – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ 4K Ultra, Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą niedzielę, 12 listopada o godzinie 17:30.

