PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa Austria Wiedeń Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2023 12:12 .

Legia Warszawa – Austria Wiedeń, typy i przewidywania

Legia Warszawa kontynuuje zmagania w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji. Najbliższym rywalem Wojskowych będzie Austria Wiedeń, a zwycięzca tej potyczki na etapie play-off zmierzy się z Omonią Nikozja lub FC Midtjylland. Tak więc drużyna Kosty Runjaicia ma bardzo duże szanse na udział w europejskich pucharach 2023/2024. Najpierw jednak trzeba pokonać zespół ze stolicy Austrii.

Wojskowi ostatnio są w bardzo dobrej formie i wyrastają na faworyta w rywalizacji z Fiołkami. Nasz typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

Superbet *200.00 Wygrana Legii Warszawa Przejdź do Superbet

Kurs 200.00 na zwycięstwo Legii Warszawa

Superbet przygotował świetną ofertę na mecze polskich drużyn w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL na ich zwycięstwo w pierwszym meczu będziesz mógł postawić po kursie 200.00. Tym samym stawiając zaledwie 2 zł na wygraną Legii Warszawa możesz otrzymać bonus o wartości aż 400 zł. Jak skorzystać z oferty? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL wyrażając zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty o wartości przynajmniej 50 zł, Zagraj pierwszy kupon SOLO obejmujący zakład na zwycięstwo Legii Warszawa w pojedynku z Austrią Wiedeń, Stawka kuponu – min. 2 zł, Jeżeli Legia Warszawa wygra spotkanie, to otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 400 zł.

W regulaminie promocji znajdziesz dodatkowe informacje, w tym na temat obrotu otrzymanym bonusem przed jego wypłatą.

Legia Warszawa – Austria Wiedeń, ostatnie wyniki

Legia Warszawa w Ekstraklasie odniosła dwa zwycięstwa – nad ŁKS-em Łódź oraz Ruchem Chorzów. Oba mecze zakończyły się wygraną Wojskowych 3:0. Podopieczni Kosty Runjaicia w II rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji poradzili sobie z Ordabasami (2:2 i 3:2). Klub ze stolicy wcześniej w konkursie rzutów karnych pokonał Raków Częstochowa, dzięki czemu wygrał Superpuchar Polski.

Austria Wiedeń w pięciu ostatnich spotkaniach zanotowała cztery zwycięstwa. W lidze zwyciężyła nad Austrią Lustenau (2:0), ale przegrała ze Sturmem Graz (0:3). Fiołki w krajowym pucharze nie dały szans SV Spittal (7:0), a w Lidze Konferencji wygrały dwumecz z drużyną Borac Banja Luka (1:0 i 2:1).

Legia Warszawa – Austria Wiedeń, historia

Oba zespoły po raz ostatni zmierzyły się trzynaście lat temu, więc statystyki bezpośrednich starć należy brać z przymrużeniem oka. Analizując pięć poprzednich meczów pomiędzy Legią Warszawa a Austrią Wiedeń możemy odnotować cztery zwycięstwa Fiołków i jeden remis.

Legia Warszawa – Austria Wiedeń, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 1.70, a typ na zwycięstwo Austrii Wiedeń to mniej więcej 4.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Legia Warszawa – Austria Wiedeń, przewidywane składy

Kosta Runjaić nie będzie mógł liczyć na Ramila Mustafaeva i Blaza Kramera, który ma problemy z pachwiną. Nie wiadomo, co z Bartoszem Kapustką, Makaną Baku oraz Filipem Rejczykiem, którzy ostatnio trenowali indywidualnie. W drużynie gości nie należy się spodziewać natomiast takich piłkarzy jak Ziad El Sheiwi, a także Marko Raguz.

Legia: Tobiasz – Ribeiro. Augustyniak, Jędrzejczyk – Kun, Elitim, Slisz, Wszołek – Josue, Pekhart, Muci

Austria: Fruchti – Ranftl, Lucas Galvao, Handl, Meisl – Jukić, Holland, Polster – Fischer, Fitz, Gruber

Legia Warszawa – Austria Wiedeń, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Legii 100% remisem 0% zwycięstwem Austrii 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Legii

remisem

zwycięstwem Austrii

Legia Warszawa – Austria Wiedeń, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie na kanale telewizyjnym TVP Sport. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet na stronie internetowej SPORT.TVP.PL lub w aplikacji mobilnej TVP Sport. Pierwszy gwizdek na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższy czwartek, 10 sierpnia o godzinie 19:00.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.