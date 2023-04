Leeds United - Nottigham Forest, typy na mecz 7. kolejki Premier League. We wtorek na Elland Road odrobione zostanie spotkanie z pierwszej części sezonu. Leeds United w dalszym ciągu znajduje się w niebezpieczeństwie, dlatego będzie chciało pokonać na własnym terenie bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie. Początek starcia o godzinie 20:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Leeds – Nottingham, typy i przewidywania

Leeds United i Nottingham Forest wymieniani są w gronie głównych faworytów do spadku z Premier League. Obecnie obie ekipy znajdują się nad kreską, lecz w każdej chwili mogą spaść do strefy zagrożonej. Pawie zgromadziły dotychczas tyle samo punktów co osiemnasty Everton, dlatego zwycięstwo w zaległym meczu z Nottingham traktowane jest jako konieczność. Na Elland Road goście również marzą o komplecie punktów i złapaniu oddechu. Nie ulega wątpliwościom, że to może być dla każdej z ekip przełomowy punkt w kontekście reszty sezonu i walki o utrzymanie w elicie. Żadna z drużyn nie potrafiła w ostatnich tygodniach zachować czystego konta i spodziewamy się, że nie zmieni się to również we wtorek. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Superbet 1,90 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Leeds – Nottingham, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa wewnątrz obu ekip nie jest komfortowa. Leeds United nie będzie mogło we wtorek skorzystać z kontuzjowanych Tylera Adamsa, Stuarta Dallasa, Adama Forshawa, Wilfrieda Gnonto i Maximiliana Wobera. Po stronie Nottingham Forest zabraknie natomiast Willy’ego Boly’ego, Deana Hendersona, Omara Richardsa i Chrisa Wooda. Ponadto, zagrożeni absencją są Serge Aurier, Ryan Yates oraz Scott McKenna.

Leeds – Nottingham, ostatnie wyniki

Pod wodzą Javiego Gracii Leeds United wygrało dwa z ostatnich sześciu ligowych spotkań. Pawie pokonały Wolverhampton (4-2) oraz Southampton (1-0), a także zremisowały z Brighton (2-2). Mecze z Arsenalem, Chelsea i Fulham zakończyły się porażkami.

Na ligowe zwycięstwo Nottingham Forest czeka od ponad miesiąca. Co ciekawe – po raz ostatni beniaminek zaliczył komplet punktów w starciu z Leeds United. Od tego czasu nie może się przełamać. W ostatnich kolejkach Premier League Nottingham zremisowało z Wolverhampton (1-1) oraz przegrało z Newcastle United (1-2) i Tottenhamem (1-3).

Leeds – Nottingham, historia

Pierwszy mecz obecnego sezonu między tymi drużynami miał miejsce w lutym 2023 roku. Nottingham Forest pokonało u siebie Leeds United 1-0 po trafieniu Brennana Johnsona. Po raz ostatni Leeds świętowało zwycięstwo nad najbliższym rywalem w 2017 roku.

Leeds – Nottingham, kursy bukmacherskie

Wtorkowym faworytem bukmacherów jest Leeds United. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wahają się między 1,80 a 1,85. W przypadku ewentualnej wygranej Nottingham Forest jest to nawet aż 4,60. Przy okazji tej rywalizacji warto skorzystać z promocji Superbet zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Leeds – Nottingham, przewidywane składy

Leeds: Meslier, Ayling, Koch, Strujik, Firpo, Aaronson, Roca, McKennie, Sinisterra, Bamford, Summerville

Nottingham: Navas, Williams, Felipe, Niakhate, Toffolo, Mangala, Freuler, Danilo, Jonhson, Dennis, Gibbs-White

Leeds – Nottinham, transmisja meczu

Zaległy mecz 7. kolejki Premier League między Leeds United a Nottingham Forest zostanie rozegrany we wtorek o godzinie 20:45. Spotkanie na Elland Road można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.