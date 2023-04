Pressfocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Leeds United – Liverpool FC, typy i przewidywania

Za faworyta tej batalii uchodzi Liverpool. Leeds ma jednak swoje argumenty w postaci lepszej formy, atutu własnego boiska i pokonania The Reds w pierwszym bezpośrednim meczu tego sezonu. Mimo wszystko nam jednak bliżej do wytypowania drużyny Juergena Kloppa do roli triumfującej w tej rywalizacji.

Leeds United – Liverpool FC, sytuacja kadrowa

Gospodarzom w poniedziałkowej konfrontacji nie mogą pomóc dwaj zawodnicy. Z urazami zmagają się Stuart Dallas i Tyler Adams. Liverpool musi radzić sobie bez trzech graczy. Kontuzjowani są: Stefan Bajcetic, Naby Keita oraz Calvin Ramsay.

Leeds United – Liverpool FC, ostatnie wyniki

Zawodnicy Leeds United od około miesiąca na przemian wygrywają i przegrywają. Tym samym Pawie do swojego dorobku punktowego dopisały 6 na 12 możliwych punktów, co jest niezłym dorobkiem dla zespołu walczącego o utrzymanie w Premier League.

Biorąc pod uwagę analogiczną liczbę ostatnich meczów, dorobek Liverpoolu jest zatrważająco niski. The Reds wywalczyli tylko dwa punkty. Sytuację tę częściowo usprawiedliwia fakt iż drużyna Juergena Kloppa mierzyła się z gigantami Premier League. Liverpool przegrał też jednak z będącym beniaminkiem Bournemouth.

Leeds United – Liverpool FC, historia

W końcówce października minionego roku miał miejsce jedyny bezpośredni mecz tych drużyn w sezonie 202/2023. To dobra wiadomość dla Liverpoolu, który nie potrafił pokonać Leeds przed własną publicznością. Zespół ten zwyciężył na Anfield 2:1.

Leeds United – Liverpool FC, kursy bukmacherów

Leeds United – Liverpool FC, przewidywane składy

Leeds: Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Firpo; McKennie, Roca; Harrison, Rodrigo, Gnonto; Bamford

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Gakpo, Nunez

Leeds United – Liverpool FC, kto wygra mecz?

Leeds United – Liverpool FC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w poniedziałek 17 kwietnia. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 21:00.

