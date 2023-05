Leeds - Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. W ostatniej kolejce na Elland Road zmierzą się drużyny, które po cichu liczą na zakończenie sezonu sukcesem. Dla gospodarzy będzie to utrzymanie w elicie, natomiast dla drużyny z Londynu będzie to awans do przyszłej edycji Ligi Konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia. Pierwszy gwizdek już w niedzielę 28 maja o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Leeds Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2023 12:45 .

Leeds – Tottenham, typy bukmacherskie

Spotkanie Leeds United z Tottenham Hotspur w ramach ostatniej kolejki Premier League zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny jeszcze mają o co grać w tym sezonie. Gospodarze za wszelką cenę będą chcieli pozostać w elicie, podczas gdy drużyna gości walczy o zajęcie siódmej lokaty w tabeli, dającej awans do Ligi Konferencji. My spodziewamy się zaciętego meczu, w którym zwycięży minimalny faworyt tego starcia. Stawiamy na to, że po trzy punkty sięgnie zespół dowodzony przez Ryana Masona. Nasz typ: wygrana Tottenhamu

Leeds – Tottenham, ostatnie wyniki

Piłkarze Leeds United w ostatnich pięciu spotkaniach ponieśli trzy porażki (1:4 z Bournemouth, 1:2 z Manchesterem City oraz 1:3 z West Hamem United), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Leicester City i 2:2 z Newcastle United). Ostatnie zwycięstwo drużyna z Elland Road odniosła na początku kwietnia, pokonując na własnym obiekcie Nottingham Forest 2:1.

Natomiast zespół Tottenhamu w ostatnich pięciu meczach tylko raz wygrał (1:0 z Crystal Palace), zanotował jeden remis (2:2 z Manchesterem United), a także poniósł aż trzy porażki (3:4 z Liverpoolem, 1:2 z Aston Villą i 1:3 z Berntford). Słaba dyspozycja w ostatnich tygodniach sprawili, że na ten moment zajmują ósmą lokatę w ligowej tabeli.

Leeds – Tottenham, historia

Ostatnie pięć starć między tymi zespołami kończyło się czterokrotnie zwycięstwem Tottenhamu i tylko raz Leeds United. W tym sezonie obie drużyny spotkały się ze sobą w połowie listopada. Wówczas po szalonym meczu zwyciężyła ekipa popularnych “Kogutów”.

Leeds – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy bardzo wyrównanie obstawiają niedzielny pojedynek drużyn w ostatniej kolejce Premier League. Minimalnym faworytem na papierze wydaje się zespół Tottenhamu, choć to za Leeds będzie przemawiał atut własnego boiska i głośnych trybun. Jeśli rozważasz zwycięstwo podopiecznych gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.65 – 2.75 podczs gdy na wygraną "Kogutów" wynoszą 2.38 – 2.42.

Leeds – Tottenham, kto wygra?

Leeds – Tottenham, przewidywane składy

Leeds – Tottenham, transmisja meczu

Mecz Leeds United – Tottenham Hotspur rozegrany zostanie w niedzielę (28 maja) o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

