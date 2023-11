Lechia - Wisła: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. W piątkowym hicie kolejki zmierzą się dwie uznane marki, które w tym sezonie miały walczyć o powrót do Ekstraklasy.

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Angel Baena

Lechia Gdańsk Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 00:06 .

Lechia – Wisła, typy i przewidywania

Piątkowe spotkanie w Gdańsku będzie pojedynkiem, które przed rozpoczęciem sezonu uznawane były za głównych faworytów do wywalczenia awansu. Mecz ten ma ogromne znaczenie dla obu ekip i możemy spodziewać się zaciętego spotkania. Gospodarze po swojej stronie będą mieli atut własnego boiska, ale goście już w tym sezonie zdołali raz pokonać Lechię. Nie mam wątpliwości, że obie jedenastki zagrają w tym meczu o pełną pulę, ale o wytypowanie jego rozstrzygnięcia jest bardzo trudno. Nie powinno jednak zabraknąć goli i to z obu stron. Mój typ: obie strzelą oraz powyżej 2,5 bramki

Lechia – Wisła, ostatnie wyniki

Lechia w ostatnich tygodniach notowała bardzo dobre wyniki. Zespół z Trójmiasta w lidze jest niepokonany od 3 września, kiedy w wyjazdowym meczu wysoko 2:5 przegrał z Zagłębiem Sosnowiec. Od tamtej pory rozegrał siedem spotkań, z których wygrał cztery, a w trzech dzielił się punktami z rywalami. Obecnie Lechia notuje serię trzech kolejnych wygranych (2:1 ze Stalą Rzeszów, 1:0 z Polonią Warszawa i 3:1 z GKS-em Tychy), dzięki której awansował na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Do prowadzącej obecnie Odry Opole traci tylko dwa punkty.

Zajmująca ósme miejsce w tabeli Wisła Kraków ma na swoim koncie cztery punkty mniej od Lechii, choć jeszcze niedawno mogły się pochwalić podobnym dorobkiem. Biała Gwiazda straciła dystans do swojego najbliższego rywala nie wygrywając żadnego z ostatnich dwóch spotkań. Drużyna Radosława Sobolewskiego przegrała 1:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała oraz bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec. Nieco wiary w kibiców Wisły mogło jednak wlać ostatnie pucharowe zwycięstwo. W tym tygodniu wiślacy pewnie 3:0 pokonali Polonię Warszawa i awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski.

Lechia – Wisła, historia

Dla obu drużyn będzie to już druga konfrontacja w tym sezonie, bowiem pod koniec września miały okazję rywalizować ze sobą w 1/32 finału Pucharu Polski. Po zakończeniu spotkania powody do radości mieli piłkarze Wisły Kraków, którzy przed własną publicznością wygrali 2:1, ale potrzebowali do tego rozgrywki. Bramki dla Wisły zdobywali w tym meczu Dawid Olejarka i Angel Baena. Jedyny gol dla Lechii padł po uderzeniu Luisa Fernandeza z rzutu karnego.

Lechia – Wisła, kursy bukmacherskie

W piątkowym meczu trudno wskazać wyraźnego faworyta, ale bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gościom z Krakowa. Rozważając typ na wygraną Wisły można liczyć na kurs wynoszący 2.25. Taki znajdziesz w Fortunie, w której możesz również odebrać bogaty pakiet powitalny, jeżeli zarejestrujesz konto za pośrednictwem naszej strony. W skład pakietu wchodzą między innymi zakłady bez ryzyka 600 zł.

Lechia – Wisła, typ kibiców

Lechia – Wisła, przewidywane składy

W zespole Lechii nie będzie mógł wystąpić były piłkarz Wisły Luis Fernandez, który zmaga się z kontuzją. Z kolei szkoleniowiec Wisły będzie musiał poradzić sobie z nieobecnością dwóch młodzieżowców – Kacpra Dudy i Jakuba Krzyżanowskiego.

Lechia: Sarnawskyj – Piła, Chindris, Olsson, Kałahur – Mena, Żelizko, Neugebauer, Kapić, Chlań – Bobcek

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Junca – Baena, Carbo, Talar, Rodado, Goku – Sobczak

Lechia – Wisła, transmisja meczu

Mecz Lechia – Wisła, który niewątpliwie jest hitem 15. kolejki Fortuna 1 Ligi, rozegrany zostanie 10 listopada (piątek) o godzinie 20:30. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra.

