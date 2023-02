Lechia – Radomiak: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki

Lechia – Radomiak: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego zamurowali niemal własną bramkę i w ostatnich meczach nie tracą bramek. Pytanie, czy tę żelazną defensywę uda się skruszyć zawodnikom Lechii Gdańsk.

Lechia – Radomiak, typy i przewidywania

Zwycięstwo w meczu z Wisłą Płock pozwoliło na starcie rundy wiosennej kibicom Lechii Gdańsk uwierzyć, że klub podniesie się i powalczy o miejsce w górnej tabeli. Niestety, kolejne spotkania te nadzieje szybko rozwiały. W trzech kolejnych spotkaniach biało-zieloni strzelili zaledwie jedną bramkę. Atmosfera w szatni jest nie najlepsza, a kibice domagają się zmian. Lechia wciąż balansuje nad cienką granicą do spadku, a w tabeli ma tylko dwa punkty przewagi nad miejscami, które tym grożą. Radomiak w rundzie jesiennej sprawił jej niemałe lanie, wygrywając aż 4:1. Czas na rewanż? Czas pokaże.

Jeśli jest czym zachwycać się w przypadku ostatnich spotkań Radomiaka Radom, to do postawy w defensywie zespołu. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego w ostatnich czterech spotkaniach nie stracili żadnej bramki. Niestety, strzelili ich niewiele więcej, bo jedną. Granie na zero z tyłu jest jednak jakimś sposobem na sięganiu po kolejne punkty i zapewnieniu klubowi stabilnego bytu w Ekstraklasie. A na tym chyba kibicom w Radomiu zależy przede wszystkim. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Lechia – Radomiak, ostatnie wyniki

W rundzie wiosennej Lechia zdążyła na razie rozegrać cztery spotkania. Wygrała tylko pierwsze z nich – przeciwko Wiśle Płock. W pozostałych zanotowała remisy z Górnikiem Zabrze i Widzewem Łódź, a także porażkę z Koroną w Kielcach. Biało-zieloni wyglądali w tych trzech spotkaniach wyjątkowo blado.

Radomiak 27. stycznia nie przegrał żadnego spotkania, a aż trzy z meczów ligowych zakończył bezbramkowymi remisami. Wygrał tylko ze Stalą Mielec 1:0 i był to zdecydowanie najlepszy mecz w rundzie wiosennej. W starciach z Miedzią Legnica, Górnikiem Zabrze i Jagiellonią celnych strzałów nie brakowało, ale goli nie uświadczyliśmy.

Lechia – Radomiak, sytuacja kadrowa

Lechia w sobotnim meczu uboższa będzie o Bassekou Diabate, który doznał w ostatniej kolejce ligowej kontuzji i nie będzie mógł zagrać z Radomiakiem. Niemal na pewno zabraknie też zmagającego się od dłuższego czasu z urazem Joeriego de Kampsa.

Dość stabilna jest również sytuacja kadrowa Radomiaka. Do sobotniego starcia drużyna przystąpi bez kontuzjowanych Leandro i Filipe Nascimento. Do składu wraca natomiast pauzujący w ubiegłej kolejce za kartki Raphael Rossi.

Lechia – Radomiak, historia

Piłkarze Lechii na pewno woleliby zapomnieć o ostatnim starciu z Radomiakiem, w którym rywal upokorzył ich, wygrywając aż 4:1. Biało-zielonym zdecydowanie źle gra się przeciwko zespołowi z Radomia. Wygrać udało im się na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań tylko raz. Oprócz tego trzykrotnie lepszy okazał się Radomiak, a raz padł remis. Dodając do tego pewną grę w defensywie zespołu Mariusza Lewandowskiego, w sobotę również może czekać ich ciężka przeprawa.

Lechia – Radomiak, kursy bukmacherskie

Brakuje w tym spotkaniu wyraźnego faworyta. Nieco większe szanse na zwycięstwo przyznaje się Lechii, choć różnica w kursach duża nie jest. Typ na zwycięstwo Lechii wynosi mniej więcej 2.42, podczas gdy kurs na wygraną Radomiaka to 3.05. Najwyższy jest kurs na remis – ok. 3.40.

Lechia – Radomiak, kto wygra

Lechia – Radomiak, przewidywane składy

Lechia – Radomiak, transmisja

Mecz 22. kolejki Ekstraklasy między Lechią Gdańsk i Radomiakiem Radom transmitowany będzie na antenie CANAL+4K Ultra, CANAL+Sport 3 i CANAL+Sport. Początek rywalizacji już w sobotę 22 lutego o godzinie 20:00.

