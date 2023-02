Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (10.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

W ten weekend będziemy emocjonować się 20. kolejką Ekstraklasy. Piątek przyniesie nam domowe starcie Lechii Gdańsk, która podejmie przed własną publicznością ekipę Widzewa Łódź. Gdańszczanie notują niezły start rundy wiosennej i oddalają się od strefy spadkowej, zaś beniaminek czeka na pierwsze zwycięstwo po zimowej przerwie. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Widzew Łódź 2.73 3.30 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2023 21:35 .

Lechia – Widzew, typy i przewidywania

Po fatalnej rundzie jesiennej w obozie Lechii nie brakowało bojowego nastroju. Gdańszczanom groził bowiem spadek z Ekstraklasy, więc konieczna była nagła poprawa wyników. Lepsze rezultaty przyszły już na starcie rundy wiosennej. Lechia pokonała Wisłę Płock oraz zremisowała z Górnikiem Zabrze, uciekając od strefy spadkowej. Aktualnie ma cztery punkty przewagi nad zagrożonym Piastem Gliwice i może nieco odetchnąć. Nie zamierza jednak żegnać się z korzystną passą, którą spróbuje przedłużyć już w piątek. Do Gdańska przyjedzie Widzew, czyli największa dotychczasowa sensacja sezonu. Beniaminek Ekstraklasy zajmuje czwartą lokatę i jest naprawdę blisko podium. Pomimo panujących złudzeń, łodzianie nieco lepiej punktują na wyjazdach, więc spotkanie z Lechią z pewnością będzie należało do zaciętych. Ekipa Janusza Niedźwiedzia czeka na pierwsze wiosenne zwycięstwo, a Kuba Olkiewicz spodziewa się, że nadejdzie ono już w 20. kolejce.

Jakub STS 2,80 Wygrana Widzewa Zagraj!

Widzew strzelił bramkę w każdym z czterech ostatnich ligowych spotkań. Uważamy, że ta statystyka poprawi się również w piątek. Nasz typ – Widzew zdobędzie bramkę.

STS 1,33 Widzew zdobędzie bramkę Zagraj!

Lechia – Widzew, sytuacja kadrowa

Lechia Gdańsk nie skorzysta w piątek z Jakuba Kałuzińskiego, z którym nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie nowego kontraktu. 20-latek jest wyłączony z gry. Pod znakiem zapytania stoi również Joeriego de Kampsa, który od kilku miesięcy zmaga się z urazem. Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź potwierdził na konferencji, że ma do dyspozycji wszystkich zawodników. To oznacza, że Jordi Sanchez wrócił do zdrowia, choć nie wiemy, czy stać go na grę od pierwszej minuty.

Lechia – Widzew, ostatnie wyniki

Za nami już dwie wiosenne kolejki Ekstraklasy. Tuż po przerwie zimowej Lechia Gdańsk ograła na własnym terenie Wisłę Płock 1-0, zaś w poprzedni weekend zremisowała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze (1-1).

Widzew Łódź wciąż czeka na pierwsze wiosenne zwycięstwo. Beniaminek ma za sobą dwa domowe spotkania, które zakończyły się podziałem punktów. Po szalonym przebiegu Widzew zremisował z Pogonią Szczecin 3-3. Pechowym remisem zakończyło się także starcie z Jagiellonią Białystok, w którym łodzianie stracili prowadzenie w doliczonym czasie gry.

Lechia – Widzew, historia

Poprzednie starcie między tymi drużynami oglądało się z wypiekami na twarzy. W 3. kolejce tego sezonu Ekstraklasy Lechia przyjechała do Łodzi, gdzie wygrała z Widzewem 3-2. Bramki dla gdańszczan zdobywali Maciej Gajos, Łukasz Zwoliński i Flavio Paixao, natomiast dla Widzewa trafiali Bartłomiej Pawłowski i Jordi Sanchez. Goście wywalczyli trzy punkty w ostatnich minutach spotkania.

Lechia – Widzew, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta piątkowej rywalizacji. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi 2,70. W przypadku zwycięstwa Widzewa Łódź waha się on między 2,65 a 2,80. Przy okazji tego starcia zapraszamy do skorzystania z bonusu powitalnego STS z kodem promocyjnym GOAL.

Lechia – Widzew, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Kuciak, Bartkowski, Nalepa, Maloca, Pietrzak, Kubicki, Tobers, Durmus, Gajos, Conrado, Zwoliński

Widzew Łódź: Ravas, Stępiński, Szota, Żyro, Milos, Hanousek, Hansen, Nunes, Letniowski, Terpiłowski, Pawłowski

Lechia – Widzew, transmisja meczu

Piątkowy mecz 20. kolejki Ekstraklasy między Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjną transmisję można śledzić na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość obejrzenia go w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku za 234 zł (39 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports oraz Polsat Sport. Taki zestaw kosztuje 354 zł za pół roku (59 zł miesięcznie)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin