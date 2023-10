Lech - Puszcza: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Kolejorz przystąpi do piątkowego spotkania w roli murowanego faworyta. Gospodarze będą chcieli zrehabilitować się za klęskę w Szczecinie.

IMAGO/Jakub Piasecki/Cyfrasport Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Lech Poznań Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2023 10:31 .

Lech – Puszcza, typy bukmacherskie

Nastroje w Poznaniu nie są obecnie najlepsze. Wszystko z powodu dotkliwej porażki 0:5 z Pogonią Szczecin przed tygodniem. Atmosfery wokół zespołu może nie poprawić nawet wygrana w piątkowym spotkaniu z Puszczą, do którego Lecha przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Lech nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę, tym bardziej w meczu z beniaminkiem. Naszym zdaniem trzy punkty pozostaną w Poznaniu, ale nie decydujemy się na taki typ ze względu na niski kurs. Zamiast tego stawiamy na to, że to, że w tym meczu nie padnie BTTS. Nasz typ: brak BTTS

STS 1.85 brak BTTS Zagraj!

Lech – Puszcza, ostatnie wyniki

Lech Poznań jeszcze niedawno mógł się pochwalić serią trzech kolejnych ligowych wygranych – 2:0 z Wartą Poznań, 2:1 ze Stalem Mielec i 4:1 z Rakowem Częstochowa. Wówczas wydawało się, że Kolejorz wskoczył na właściwy tor i rozpoczął marsz w górę ligowej tabeli. Jednak w ostatniej kolejce drużyna Johna van den Broma sprawiła ogromny zawód. Lechici doznali klęski w wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin, przegrywając aż 0:5. Teraz będzie im bardzo trudno zmazać plamę.

W piątek do stolicy Wielkopolski przyjedzie Puszcza Niepołomice, która ostatnio zdołał się wydostać ze strefy spadkowej. W ostatnich dwóch kolejkach beniaminek z Małopolski uniknął porażek, remisując 1:1 z Radomiakiem Radom i 2:2 z Ruchem Chorzów. W najbliższej kolejce nie daje się jej większych szans w starciu z Lechem, ale z pewnością postara się postawić rywalom trudne warunki.

Lech – Puszcza, historia

Dla obu drużyn będzie to pierwsza konfrontacja w historii. Do tej pory nie miały one okazji spotkać się na jednym boisku.

Lech – Puszcza, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie ma ją wątpliwości co do tego, kto jest faworytem piątkowego meczu. Rozważając typ na wygraną Lecha można w tej chwili liczyć na kursy w okolicy 1.35. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z bogatego pakietu powitalnego jaki otrzymasz podając podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Lech – Puszcza, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lecha 0% remisem 0% wygraną Puszczy 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Lecha

remisem

wygraną Puszczy

Lech – Puszcza, przewidywane składy

Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi ▼ 5 Elias Andersson 6 Jesper Karlström 9 Mikael Ishak 25 Filip Dagerstal 30 Nika Kvekveskiri 35 Filip Bednarek 50 Adriel D Avila Ba Loua 54 Filip Wilak 55 Maksymilian Pingot 90 Artur Sobiech Artur Siemaszko 9 Krzysztof Wroblewski 13 Michal Walski 16 Jakub Bartosz 17 Jakub Stec 19 Artur Craciun 22 Jordan Majchrzak 23 Muris Mešanović 24 Adam Kramarz 30 Wojciech Hajda 70 Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi ▼ 5 Elias Andersson 6 Jesper Karlström 9 Mikael Ishak 25 Filip Dagerstal 30 Nika Kvekveskiri 35 Filip Bednarek 50 Adriel D Avila Ba Loua 54 Filip Wilak 55 Maksymilian Pingot 90 Artur Sobiech Artur Siemaszko 9 Krzysztof Wroblewski 13 Michal Walski 16 Jakub Bartosz 17 Jakub Stec 19 Artur Craciun 22 Jordan Majchrzak 23 Muris Mešanović 24 Adam Kramarz 30 Wojciech Hajda 70

Lech – Puszcza, transmisja meczu

Spotkanie Lech – Puszcza odbędzie się w piątek (5 października) o godzinie 20:30. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Spotkanie będzie można oglądać również online. Transmisja za pośrednictwem internetu dostępna będzie w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp przez pierwsze trzy miesiące można uzyskać w cenie 39 zł miesięcznie. Dzięki temu przez kwartał można zaoszczędzić 45 zł. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.