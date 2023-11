Lech Poznań – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2023)

IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Lech Poznań – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Lech Poznań w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmie u siebie Widzew Łódź. Obie drużyny w ostatnim czasie notowały pozytywne wyniki. Kolejorz jest niepokonany od ośmiu spotkań, zaś Widzewiacy nie przegrali od trzech meczów. Wydaje się, że przed własną publicznością gospodarze powinni przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, zdobywając nawet trzy bramki. Jednak moim zdaniem warto rozważyć bezpieczniejszą opcją, którą jest typ powyżej 2,5 gola w meczu.

Lech Poznań – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Biorąc pod uwagę trzy ostatnie mecze obu drużyn, to Lech Poznań zanotował dwa zwycięstwa; 4:0 z Zawiszą Bydgoscz i 2:0 z Ruchem Chorzów. Oprócz tego Kolejorz zremisował 0:0 z Legią Warszawa. Natomiast Widzew Łódź w tym samym czasie wygrał 4:1 z Wisłą Puławy, zremisował 1:1 z Zagłębiem Lubin i pokonał 2:1 Ruch Chorzów.

Lech Poznań – Widzew Łódź, historia

Od powrotu Widzewa Łódź do Ekstraklasy kluby rywalizowały ze sobą dwukrotnie. W obu spotkaniach górą był Lech Poznań, który u siebie wygrał 2:0, zaś na wyjeździe 2:1.

Lech Poznań – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi około 1.53. Natomiast na zwycięstwo Widzewa Łódź współczynnik osiąga wartość mniej więcej 6.50.

Lech Poznań – Widzew Łódź, przewidywane składy

Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Rezerwowi ▼ 5 Elias Andersson 7 Afonso Sousa 8 Ali Gholizadeh 15 Michał Gurgul 17 Filip Szymczak 30 Nika Kvekveskiri 35 Filip Bednarek 44 Alan Czerwinski 54 Filip Wilak 55 Maksymilian Pingot 90 Artur Sobiech 2 Luis Silva 8 Dawid Tkacz 10 Fran Álvarez 13 Ernest Terpilowski 23 Pawel Zielinski 74 Jakub Szymanski 88 Ignacy Dawid 95 Patryk Stepinski 99 Imad Rondic

Lech Poznań – Widzew Łódź, kto wygra?

Lech Poznań – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ 4k Ultra i Canal+ Sport 3. Oprócz tego pojedynek można obejrzeć w Internecie za pośrednictwem platformy CANAL+ online.

