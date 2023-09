Lech Poznań - Raków Częstochowa, typy na mecz 6. kolejki Ekstraklasy. W najbliższy czwartek przy Bułgarskiej dojdzie do zaległego starcia między Kolejorzem a Medalikami. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Lech Poznań Raków Częstochowa

Lech – Raków, typy i przewidywania

Lech Poznań notuje przeciętny start sezonu. Błyskawicznie wypisał się z gry w europejskich pucharach, a w Ekstraklasie również nie punktuje na zadowalającym poziomie. Kibice domagają się dominacji na krajowym podwórku, lecz do takowej póki co nie dochodzi. W czwartek rozegrany zostanie zaległy mecz z 6. kolejki pomiędzy Lechem a Rakowem Częstochowa.

Medaliki mają bardzo napięty terminarz. W weekend czeka je kolejne ligowe starcie, a już w środku przyszłego tygodnia rozegrają następny mecz w Lidze Europy. Niewykluczone, że Dawid Szwarga znów postawi na kilku rezerwowych, co będzie szansą dla Kolejorza. Nasz typ – Lech strzeli minimum dwie bramki.

Lech – Raków, sytuacja kadrowa

Lech Poznań nie będzie mógł w czwartek skorzystać z kontuzjowanego Alego Gholizadeha oraz zawieszonego za doping Bartosza Salamona. W ekipie Rakowa Częstochowa pauzują natomiast Zoran Arsenić, Stratos Svarnas i Ivi Lopez.

Lech – Raków, ostatnie wyniki

Lech Poznań notuje ostatnio nieco lepsze wyniki, choć kibice wciąż nie są zadowoleni z gry drużyny. W minionej kolejce Kolejorz pokonał Stal Mielec 2-1, a wcześniej zwyciężył także w derbach z Wartą Poznań (1-0).

Raków ma za sobą szalone spotkanie z Ruchem Chorzów, zakończone zwycięstwem aż 5-3. Hattricka zaliczył wówczas zaledwie 18-letni Dawid Drachal. Medaliki w minionym tygodniu zadebiutowały również w fazie grupowej Ligi Europy, przegrywając na wyjeździe z Atalantą Bergamo 0-2.

Lech – Raków, historia

W maju Lech Poznań zdołał przełamać długą serię kolejnych przegranych z Rakowem. Ograł go wówczas w Częstochowie 2-0. Dla Medalików spotkanie nie miało większego znaczenia, gdyż zapewniły już sobie historyczne mistrzostwo Polski. Ostatnia wizyta Rakowa w Poznaniu zakończyła się natomiast wygraną gości 2-1.

Lech – Raków, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu będzie Lech Poznań. Kurs na wygraną gospodarzy waha się między 2.26 a 2.40. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Rakowa Częstochowa wynosi on nawet 3.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL. Gwarantuje on dodatkową premię dla graczy, a każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej.

Lech – Raków, przewidywane składy

Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-3 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ John van den Brom Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 2 Joel Pereira

5 Elias Andersson

9 Mikael Ishak

16 Antonio Milic

17 Filip Szymczak

30 Nika Kvekveskiri

35 Filip Bednarek

50 Adriel D Avila Ba Loua

54 Filip Wilak

90 Artur Sobiech Milan Rundic 3

Fran Tudor 7

Antonis Tsiftsis 12

Ante Crnac 19

Jean Carlos Silva 20

Deian Sorescu 22

Vladyslav Kochergin 30

Marcin Cebula 77

Sonny Kittel 93

Lech - Raków, kto wygra?

Lech - Raków, transmisja meczu

Czwartkowy mecz pomiędzy Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa rozpocznie się o godzinie 20. Będzie on transmitowany w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

