Lech Poznań – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2023)

IMAGO / Patryk Pindral / Newspix Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2023 16:09 .

Lech Poznań – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Lech Poznań utrzymuje się w czołówce PKO BP Ekstraklasy i wyraża chęć na walkę o mistrzostwo Polski. W 18. kolejce Lechici zagrają u siebie z Piastem Gliwice, który w tym sezonie jest absolutnym królem remisów. Drużyna Aleksandara Vukovicia podzieliła się punktami w 12 z 16 rozegranych meczów.

Wydaje się, że Poznaniacy powinni sobie poradzić z niżej notowanym rywalem. Trener John van den Brom będzie mógł liczyć na swoich liderów. Dlatego moim zdaniem Lech Poznań pokona Piasta Gliwice.

Superbet 2.00 Lech Poznań wygra Typuj

Lech Poznań – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Lech Poznań Zawodnik Powrót Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Filip Dagerstal Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Lech Poznań Zawodnik Powrót Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Filip Dagerstal Uraz kostki Koniec grudnia 2023

Piast Gliwice Zawodnik Powrót Szczepan Mucha Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Sergiy Krykun Fizyczny dyskomfort Powrót do treningów Alexandros Katranis Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach Ariel Mosor Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Piast Gliwice Zawodnik Powrót Szczepan Mucha Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Sergiy Krykun Fizyczny dyskomfort Powrót do treningów Alexandros Katranis Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach Ariel Mosor Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Lech Poznań – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Lech Poznań w dwóch ostatnich meczach zanotował zwycięstwa 1:0 z Arką Gdynia i Koroną Kielce. Wcześniej Poznaniacy przegrali 1:3 z Widzewem Łódź, zremisowali 0:0 z Legią Warszawa oraz wygrali 2:0 z Ruchem Chorzów. Natomiast Piast Gliwice na przestrzeni takiej samej liczby meczów zaliczył dwa zwycięstwa i cztery remisy. Gliwiczanie pokonali 5:2 Carinę Gubin i 3:0 czeską Karwinę w meczu towarzyskim.

Lech Poznań – Piast Gliwice, historia

Lech Poznań zdominował ostatnią rywalizację z Piastem Gliwice. W dziesięciu poprzednich meczach bezpośrednich Lechici wygrywali siedmiokrotnie, zaś trzy razy padł remis.

Lech Poznań – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania jest Lech Poznań. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.00. Natomiast na wygraną Piasta Gliwice współczynnik oscyluje w granicach 3.90. Z tej okazji warto rzucić okiem na ofertę Superbet. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL, można odebrać bonus do 3755+600 zł, w tym cashback w wysokości 3500 zł, bonus od depozytu 200 zł, freebet 35 zł, a także 20 zł bonusu w aplikacji.

Lech Poznań – Piast Gliwic, kto wygra

Kto zwycięży w tym spotkaniu? Lech Poznań 80% Piast Gliwice 20% Będzie remis 0% 10 + Głosy Oddaj swój głos: Lech Poznań

Piast Gliwice

Będzie remis

Lech Poznań – Piast Gliwice, przewidywane składy

Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 5 Elias Andersson 10 Filip Marchwinski 11 Kristoffer Velde 17 Filip Szymczak 21 Dino Hotic 30 Nika Kvekveskiri 35 Filip Bednarek 44 Alan Czerwinski 55 Maksymilian Pingot 90 Artur Sobiech 16 Patryk Dziczek 17 Filip Karbowy 20 Grzegorz Tomasiewicz 22 Tomasz Mokwa 26 Frantisek Plach 27 Gabriel Kirejczyk 29 Marcel Bykowski 31 Oskar Lesniak 96 Tihomir Kostadinov 99 Piotr Urbanski Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Lech Poznań John van den Brom 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 5 Elias Andersson 10 Filip Marchwinski 11 Kristoffer Velde 17 Filip Szymczak 21 Dino Hotic 30 Nika Kvekveskiri 35 Filip Bednarek 44 Alan Czerwinski 55 Maksymilian Pingot 90 Artur Sobiech 16 Patryk Dziczek 17 Filip Karbowy 20 Grzegorz Tomasiewicz 22 Tomasz Mokwa 26 Frantisek Plach 27 Gabriel Kirejczyk 29 Marcel Bykowski 31 Oskar Lesniak 96 Tihomir Kostadinov 99 Piotr Urbanski

Lech Poznań – Piast Gliwice, transmisja meczu

Początek meczu Lech Poznań – Piast Gliwice zaplanowano na godzinę 12:30. To spotkanie można obejrzeć w telewizji na kanałach Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport. Ten mecz będzie można również śledzić w CANAL+ Online. CANAL+ przygotował promocję, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.