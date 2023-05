Lech Poznań – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (06.05.2023)

Lech Poznań - Cracovia: typy, kursy zapowiedź meczu PKO Ekstraklasy. Bardzo ciekawie zapowiadające się starcie czeka nas w Poznaniu. Lech musi zacząć wygrywać, aby załapać się do pucharów, zaś Cracovia chce doskoczyć do czwartego w tabeli... Lecha.

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Cracovia 1.65 4.00 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2023 17:34 .

Lech Poznań – Cracovia: przewidywania na mecz

Lech Poznań musi zacząć wygrywać, jeśli chce jeszcze marzyć o medalu na koniec sezonu. “Kolejorz” bowiem wypadł już z top 3 i zajmuje aktualnie czwartą lokatę w lidze. Spowodowane jest to trzema meczami z rzędu bez zwycięstwa i ostatnią, sensacyjną porażką z Górnikiem Zabrze. To nie może zadowalać zarówno piłkarzy, trenera, jak i kibiców.

Z kolei Cracovia jest na fali. Wygrała dwa z trzech ostatnich spotkań i znów doskoczyła do czołówki ligi. Doskoczyła na tyle mocno, że wciąż może pokusić się o walkę o miejsce dające prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Zespół Jacka Zielińskiego ma bowiem 42 punkty na swoim koncie i jeśli wygra, zbliży się do 4. Lecha na odległość czterech oczek. Bez względu na wynik nasz typ na to spotkanie: powyżej 1,5 bramki.

Powyżej 1,5 bramki

Lech Poznań – Cracovia: ostatnie spotkania

Lech dość dobrze łączył grę w Europie i Ekstraklasie. Przynajmniej na tyle dobrze, że inne zespoły, które stawały przed takim wyzwaniem mogą się schować głęboko do szafy. To jednak nie zmienia faktu, że w ostatecznym rozrachunku ekipa z Poznania może wylądować poza strefą uprawniającą do gry w międzynarodowych rozgrywkach. Zaś Cracovia w ostatnich pięciu spotkaniach tylko raz zaznała porażki, dwukrotnie wygrywając i dwa razy remisując swoje mecze.

Lech Poznań – Cracovia: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne. Kolejorz będzie musiał sobie radzić bez Bartosza Salamona, który jest zawieszony za doping. Oprócz niego nieobecny będzie kontuzjowany Filip Szymczak. Z kolei Jacek Zieliński nie może wystawić do gry Mathiasa Rasmussen’a, Kamila Pestki i Davida Jablonsky’ego.

Lech Poznań – Cracovia: historia

W ostatnich pięciu spotkaniach pomiędzy tymi zespołami, aż trzy razy padał remis. Poza tym raz wygrała Cracovia, a raz Lech Poznań. Pierwsze starcie obu ekip w tym sezonie zakończyło się wynikiem 0:0.

Lech Poznań – Cracovia: kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo gospodarzy bukmacherzy upatrują kurs w graniach 1.65. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 4.00 do 3.95. Stawiając zwycięstwo Cracovii gramy po kursie mniej więcej 5.50.

Lech Poznań – Cracovia: przewidywane jedenastki

Lech Poznań – Cracovia: kto wygra?

Kto wygra mecz?

Remis

Cracovia

Transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie w Poznaniu w najbliższą sobotę 6 maja o godzinie 17:30.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL

