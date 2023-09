Lecce – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2023)

Lecce - Napoli: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Serie A. Podopieczni Roberto D'Aversy, czyli rewelacji początku sezonu ligowego, w nadchodzącym meczu ligowym stawią czoła mistrzom Włoch. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Stadio Via del Mare już w sobotę (30 września) o godzinie 15:00.

IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Lecce SSC Napoli Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 16:34 .

Lecce – Napoli, typy bukmacherskie

Siódma kolejka rozgrywek Serie A rozpocznie się od hitu, w którym zmierzy się Lecce z Napoli. Podopieczni Roberto D’Aversy są rewelacją początku sezonu, natomiast “Azzurri”, mistrzowie Włoch, mają swoje problemy, przez co spodziewamy się bardzo zaciętego spotkania. Naszym zdaniem jednak trzy punkty powędrują do zespołu spod Wezuwiusza. Nasz typ: wygrana Napoli

STS 1.75 wygrana Napoli Zagraj!

Lecce – Napoli, ostatnie wyniki

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, drużyna Lecce bardzo dobrze weszła w nowym sezon. Pięć ostatnich spotkań zespołu prowadzonego przez Roberto D’Aversę to dwa zwycięstwa (2:0 z Salernitaną i 1:0 z Genoą, dwa remisy (2:2 z Fiorentiną i 1:1 z Monzą), a także jedna porażka, która przydarzyła im się w ostatniej kolejce (0:1 z Juventusem).

Natomiast Napoli na początku rozgrywek nie jest tak groźnym zespołem, jakim był w ubiegłych rozgrywkach. Podopieczni Rudiego Garcii w pięciu ostatnich meczach dwukrotnie odnieśli zwycięstwo (2:1 ze Sportingiem Braga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Udinese Calcio), dwa remisy (2:2 z Genoą i 0:0 z Bologną), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Lazio).

Lecce – Napoli, historia

W poprzednim sezonie niespodziewanie w spotkaniach między tymi zespołami jesienią niespodziewanie padł remis 1:1 na Stadio Diego Armanda Maradona. Natomiast już wiosną “Azzurri” zwyciężyli na wyjeździe 2:1. Wcześniejsze trzy starcia Lecce z Napoli kończyły się raz wygraną tych pierwszych, a także dwukrotnie zwycięstwem obecnych mistrzów Włoch.

Lecce – Napoli, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego starcia jest zespół Napoli, choć to za Lecce będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego i żywiołowego dopingu fanów zgromadzonych na Stadio Via del Mare. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Azzurrich”, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.75, podczas gdy na wygraną gospodarzy oscylują w okolicach 4.50 – 4.75. Przy okazji tego meczu warto rozważyć skorzystanie z zakładu bez ryzyka 100 zł, który można uzyskać w STS. Otrzymasz go podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Lecce – Napoli, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lecce 0% remisem 0% wygraną Napoli 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Lecce

remisem

wygraną Napoli

Lecce – Napoli, przewidywane składy

Lecce (Przewidywany skład) 4-3-3 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Lecce (Przewidywany skład) 4-3-3 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Roberto D'Aversa Rudi García Rezerwowi ▼ 8 Hamza Rafia

11 Nicola Sansone

16 Joan Gonzàlez

17 Valentin Gendrey

18 Medon Berisha

19 Marcin Listkowski

21 Federico Brancolini

23 Giacomo Faticanti

24 Jeppe Corfitzen

25 Antonino Gallo

45 Rares Catalin Burnete

59 Ahmed Touba

91 Roberto Piccoli Diego Demme 4

Elif Elmas 7

Hubert Idasiak 16

Mathí­as Olivera 17

Giovanni Pablo Simeone 18

Alessio Zerbin 23

Jens Cajuste 24

Jesper Lindstrøm 29

Alessandro Zanoli 59

Gianluca Gaetano 70

Lecce - Napoli, transmisja meczu

Spotkanie Lecce z Napoli odbędzie się już w sobotę (30 września) o godzinie 15:00 i będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

