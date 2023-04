US Lecce – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (07.04.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

US Lecce – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

Konfrontacja na Stadio Via del Mare zdecydowanie nie ma potencjału na to, że będzie wyrównana. SSC Napoli jako lider Serie A podejdzie do potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Chociaż słabsze Lecce ma zamiar wykorzystać atut własnego boiska. Ekipa Luciano Spallettiego nie tylko ma jednak zamiar wygrać w piątkowy wieczór, aby umocnić się na prowadzeniu w tabeli ligi włoskiej, ale też w dobrych nastrojach chce podejść do potyczki z Milan w półfinale Ligi Mistrzów. Nasz typ: wygrana Napoli.

US Lecce – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą osłabieni w piątkowym starciu brakiem takich zawodników jak: Marin Pongracić, Kastriot Dermaku, Morten Hjulmand, czy Alexis Blin. W szeregach Partenopei zabraknie natomiast Victora Osimhena.

US Lecce – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Zespół Marco Baroniego w ostatnim czasie jest zdecydowanie w dołku. Lecce jest bez wygranej w lidze od pięciu spotkań. W tym czasie z placu gry na tarczy schodziło w potyczkach między innymi z: Empoli (0:1), Fiorentiną (0:1), czy Torino (0:2).

Błękitni mają natomiast za sobą bardzo bolesną porażkę z Milanem (0:4). Tym samym zakończyła się passa trzech z rzędu zwycięstw Napoli, który w tych starciach zdobyli dziewięć bramek, nie tracąc żadnej.

US Lecce – SSC Napoli, historia

W pierwszej potyczce między oboma zespołami miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między Lecce a Napoli trzykrotnie górą byli piłkarze Partenopeich, raz górą byli Gialloblu i w jednej batalii miał miejsce podział punktów.

US Lecce – SSC Napoli, kursy

US Lecce – SSC Napoli, przewidywane składy

Lecce: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Maleh, Strefezza, Colombo, Di Francesco

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, M. Rui, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Lozano, Simeone, Kwaracchelia.

US Lecce – SSC Napoli, kto wygra

Wygraną Napoli

Remisem

US Lecce – SSC Napoli, transmisja meczu

Drugą z trzech piątkowych batalii w lidze włoskiej oczywiście będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze starcia zapewni stacja Eleven Sports 1. Konfrontacja będzie także dostępna w internecie. Zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

