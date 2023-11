Lecce - Milan, typy na mecz 12. kolejki Serie A. Po pokonaniu PSG Rossoneri wracają na ligowe podwórko, gdzie chcą zmazać plamę po porażce z zeszłego weekendu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Nicolo Campo Na zdjęciu: Rafael Leao

Lecce AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 18:06 .

Lecce – Milan, typy i przewidywania

W ostatnim czasie w obozie Milanu zrobiło się gorąco. Rozczarowujące wyniki na krajowym podwórku i w Lidze Mistrzów sprawiły, że rozgorzała dyskusja na temat przyszłości Stefano Piolego. Sytuację uspokoiło fantastycznie zwycięstwo z Paris Saint-Germain w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Teraz Milan musi sprostać wyzwaniu również w Serie A, gdzie w sobotę zagra przeciwko Lecce. To drużyna w gigantycznym kryzysie, zatem dla Rossonerich jest znakomitym rywalem na przełamanie. Mój typ – wygrana Milanu.

Lecce – Milan, ostatnie wyniki

Na ligowe zwycięstwo Lecce czeka od 22 września. Dobra seria na początku sezonu pozwala jednak drużynie wciąż utrzymywać się nad strefą spadkową. W minionej kolejce Lecce przegrało z AS Romą 1-2, a wcześniej uległo Parmie w Pucharze Włoch (2-4) oraz Torino (0-1).

Ostatnie tygodnie nie były dla Milanu zbyt udane. Udało się natomiast przełamać w wielkim stylu, ogrywając Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów i odzyskując nadzieje na awans do fazy pucharowej. Teraz Rossoneri mają za zadanie zakończyć niekorzystną serię również w Serie A. Ekipa Stefano Piolego ma za sobą porażkę z Udinese (0-1) oraz remis z Napoli (2-2).

Lecce – Milan, historia

W minionym sezonie Milan pokonał na San Siro Lecce 2-0. Na wyjeździe padł natomiast remis 2-2. Dla Rossonerich sobotni rywal jest dosyć wygodny, bowiem nie przegrał z nim od 2006 roku. Dla Lecce ewentualne zwycięstwo byłoby więc niesamowitym sukcesem, biorąc pod uwagę historię bezpośrednich potyczek.

Lecce – Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu 12. kolejki jest Milan. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 1.75. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Lecce bukmacherzy są zgodni, ustalając kurs w wysokości 5.00. Szanse na remis oszacowano natomiast na około 3.65. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem GOAL można otrzymać atrakcyjne bonusy, a pakiet powitalny może łącznie wynieść aż 1810 zł.

Lecce – Milan, przewidywane składy

Z sobotniego meczu wyłączeni są kontuzjowani Ismael Bennacer, Mattia Caldara, Pierre Kalulu, Simon Kjaer oraz Christian Pulisic.

Lecce Roberto D’Aversa 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Lecce Roberto D’Aversa 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 10 Rémi Oudin 11 Nicola Sansone 12 Lorenzo Venuti 13 Patrick Dorgu 16 Joan Gonzàlez 18 Medon Berisha 19 Marcin Listkowski 21 Federico Brancolini 26 Zinedin Smajlovic 29 Alexis Blin 40 Jasper Samooja 55 Kastriot Dermaku 59 Ahmed Touba 83 Daniel Samek 91 Roberto Piccoli 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Luka Romero 32 Tommaso Pobega 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 74 Álex Jiménez 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi Lecce Roberto D’Aversa 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Lecce Roberto D’Aversa 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 10 Rémi Oudin 11 Nicola Sansone 12 Lorenzo Venuti 13 Patrick Dorgu 16 Joan Gonzàlez 18 Medon Berisha 19 Marcin Listkowski 21 Federico Brancolini 26 Zinedin Smajlovic 29 Alexis Blin 40 Jasper Samooja 55 Kastriot Dermaku 59 Ahmed Touba 83 Daniel Samek 91 Roberto Piccoli 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Luka Romero 32 Tommaso Pobega 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 74 Álex Jiménez 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi

Lecce – Milan, kto wygra?

Lecce – Milan, transmisja meczu

Sobotni mecz 12. kolejki Serie A pomiędzy Lecce a Milanem rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w usłudze Eleven Sports 1. Można je śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

