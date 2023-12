Lazio – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (17.12.2023)

fot. Imago / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio Rzym Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 23:50 .

Lazio – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Po emocjach związanych z ostatnimi występami Lazio i Interu Mediolan w Lidze Mistrzów w środku tygodnia, obie ekipy zmierzą się w niedzielny wieczór na Stadio Olimpico w rywalizacji Serie A. Zapowiada się ciekawe widowisko.

Obie drużyny zapewniły sobie możliwość występów w fazie pucharowej elitarnych rozgrywek. Tymczasem teraz mogą koncentrować się na ligowych zmaganiach. Ligowa tabela wskazuje faworyta w zespole gości. Mediolańczycy wyprzedzają rzymian o 17 oczek w ligowej stawce.

Ekipa Simone Inzaghiego wywalczyła w tej kampanii 19 na 21 punktów na wyjeździe. To kolejny argument przemawiający za tym, że to Czarno-niebiescy będą górą w szlagierze. Mając też na uwadze to, że defensywa gospodarzy będzie rozbita przez kontuzje, to warto rozważyć opcję ze zwycięstwo mediolańskiej drużyny. Typ: wygrana Interu.

Lazio – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

W stołecznej ekipie zabraknie najpewniej trzech graczy. W gronie nieobecnych mogą znaleźć się: Gustav Isaksen, Alessio Romagnoli i Patric. Z kolei w drużynie z Mediolanu nie będą mogli wystąpić: Stefan de Vrij, Benjamin Pavard oraz Denzel Dumfries.

Lazio – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Kilka dni temu rzymianie przegrali na wyjeździe z Atletico Madryt (0:2). Lazio tym samym nie wygrało w żadnym z dwóch ostatnich meczów. Wcześniej podzieliło się punktami z Hellas Werona (1:1). Stołeczny zespół zaliczył przed wspomnianymi dwoma spotkaniami trzy wygrane z rzędu.

Zespół ze Stadio Giuseppe Meazza zremisował z kolei z Realem Sociedad (0:0). Inter jednocześnie pozostaje bez porażki od 14 spotkań. Po raz ostatni przegrał 27 września, gdy panaceum na mediolańską drużynę znalazło Sassuolo (1:2).

Lazio – Inter Mediolan, historia

W pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami nie było żadnego remisy. Trzykrotnie górą był Inter, a dwa razy wygrało Lazio. Po raz ostatni zespoły grały ze sobą w kwietniu tego roku. Inter wygrał wówczas dwoma golami (3:1).

Lazio – Inter Mediolan, kursy

Lazio Rzym Remis Inter Mediolan 4.75 3.80 1.75 4.75 3.80 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 23:50 .

Lazio – Inter Mediolan, przewidywane składy

W obu ekipa nie brakuje ofensywnych graczy ze światowego topu. U gospodarzy o gole może zadbać Ciro Immobile. Tymczasem w zespole Czarno-niebieskich skutecznością imponują Lautaro Martinez oraz Marcus Thuram.

Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 3 Luca Pellegrini 4 Patric 5 Matias Vecino 6 Daichi Kamada 9 Pedro Rodriguez 19 Valentín Castellanos 22 Diego González 23 Elseid Hysaj 26 Toma Basic 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 34 Mario Gila 35 Christos Mandas 5 Stefano Sensi 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 28 Benjamin Pavard 30 Carlos Augusto 42 Lucien Agoumé 44 Giacomo Stabile 77 Emil Audero Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 3 Luca Pellegrini 4 Patric 5 Matias Vecino 6 Daichi Kamada 9 Pedro Rodriguez 19 Valentín Castellanos 22 Diego González 23 Elseid Hysaj 26 Toma Basic 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 34 Mario Gila 35 Christos Mandas 5 Stefano Sensi 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 28 Benjamin Pavard 30 Carlos Augusto 42 Lucien Agoumé 44 Giacomo Stabile 77 Emil Audero

Lazio – Inter Mediolan, typ kibiców

Lazio – Inter Mediolan, transmisja meczu

Rywalizacja z udziałem Lazio i Interu zaplanowana jest na niedzielę (17 grudnia) na godzinę 20:45. Transmisję tego spotkania można śledzić na antenie Eleven Sports 1, a także w Internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

