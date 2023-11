fot. Imago / Alessio Marini / IPA Sport Na zdjęciu: Ciro Immobille

Lazio – Feyenoord Rotterdam, typy na mecz i przewidywania

Przed czwartą kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów w grupie E każdy scenariusz jest jeszcze możliwy. Każda z czterech ekip ma o co grać. Na dzisiaj na szczycie tabeli jest Feyenord Rotterdam z sześcioma punktami. Za jego plecami jest Atletico Madryt z pięcioma oczkami, a tuż za ekipą z La Liga zadomowiło się Lazio z czterema punktami. Celtic jest czerwoną latarnią z zaledwie oczkiem.

Dwa tygodnie temu w starciu z udziałem rzymian i ekipy z Eredivisie padły cztery gole i nie można wykluczyć takiego scenariusza we wtorkowy wieczór. Holendrzy brali udział w jedenastu z ostatnich 13 spotkań, w których padło powyżej 2,5 bramki na mecz. Warto rozważyć taką opcję przy tworzeniu kuponu na wtorek. Typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Lazio – Feyenoord Rotterdam, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. U gospodarzy nie będzie mógł zagrać Nicolo Cesale. Z kolei w ekipie z Holandii zabraknie Gernota Traunera i Yankuby Minteha.

Lazio – Feyenoord Rotterdam, ostatnie wyniki

W trakcie minionego weekendu zespół Maurizio Sarriego przegrał na wyjeździe z Bolognią (0:1). Tym samym po cennej wygranej nad Fiorentiną (1:0) drużyna z Rzymu zboczyła ze zwycięskiego szlaku.

Przedstawiciel ligi holenderskiej ma natomiast za sobą zwycięstwo nad RKC Waalwijk (2:1). Feyenoord zrehabilitował się zatem szybko za porażkę z Twente (1:2).

Lazio – Feyenoord Rotterdam, historia

W trzech ostatnich spotkaniach między obiema ekipami emocji nie brakowało. Feyenoord był w nich górą dwukrotnie, a raz wygrało Lazio. Ostatnie starcie na stadionie w Rzymie z udziałem obu drużyn miało miejsce we wrześniu 2022 roku. Wówczas miał miejsce wynik 4:2 dla rzymian.

Lazio – Feyenoord Rotterdam, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego bonusu.

Lazio – Feyenoord Rotterdam, przewidywane składy

Zapowiada się ofensywne starcie na Stadio Olimpico we wtorkowy wieczór. Oba zespoły preferują grę w ustawieniu 4-3-3.

Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Feyenoord Rotterdam Arne Slot Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Feyenoord Rotterdam Arne Slot Rezerwowi ▼ 3 Luca Pellegrini 6 Daichi Kamada 8 Matteo Guendouzi 9 Pedro Rodriguez 18 Gustav Isaksen 19 Valentín Castellanos 26 Toma Basic 29 Manuel Lazzari 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 34 Mario Gila 35 Christos Mandas 99 Federico Magro 3 Thomas Beelen 7 Alireza Jahanbakhsh 9 Ayase Ueda 11 Javairô Dilrosun 15 Marcos López 16 Thomas van den Belt 17 Luka Ivanusec 22 Timon Wellenreuther 27 Antoni Milambo 31 Kostas Lamprou 32 Ondrej Lingr Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Feyenoord Rotterdam Arne Slot Lazio Rzym Maurizio Sarri 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Feyenoord Rotterdam Arne Slot Rezerwowi ▼ 3 Luca Pellegrini 6 Daichi Kamada 8 Matteo Guendouzi 9 Pedro Rodriguez 18 Gustav Isaksen 19 Valentín Castellanos 26 Toma Basic 29 Manuel Lazzari 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 34 Mario Gila 35 Christos Mandas 99 Federico Magro 3 Thomas Beelen 7 Alireza Jahanbakhsh 9 Ayase Ueda 11 Javairô Dilrosun 15 Marcos López 16 Thomas van den Belt 17 Luka Ivanusec 22 Timon Wellenreuther 27 Antoni Milambo 31 Kostas Lamprou 32 Ondrej Lingr

Lazio – Feyenoord Rotterdam, kto wygra

Lazio – Feyenoord Rotterdam, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie będzie emitowane w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 3. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

