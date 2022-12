PressFocus Na zdjęciu: Mamed Khalidov

Podczas gali KSW 77 dojdzie do walki, którą wielu kibiców i dziennikarzy określa mianem starcia wszech czasów. W klatce naprzeciwko siebie staną Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov. Starcie dwóch utytułowanych weteranów, których śmiało można określić mianem legend, wzbudza ogromne zainteresowanie kibiców. Czeka nas świetnie zapowiadająca się walka, w której do wygrania jest naprawdę wiele.

W sobotę 17 grudnia odbędzie się gala KSW 77

W walce wieczoru zmierzą się Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski

Prezentujemy nasze typy i kursy na to medialne starcie

Mamed Khalidov – Mariusz Pudzianowski walka na KSW 77

Nie poradzi sobie. Nie przetrwa nawet jednej rundy. Czym on może zaskoczyć rywala? Niemal wszyscy skreślali Mariusza Pudzianowskiego przed starciem z Michałem Materlą na gali KSW 70. Wbrew wszelkim przeciwnościom losu, skazywany na porażkę Pudzian wygrał, a do tego znokautował swojego rywala już w pierwszej rundzie. Tak zaskakujący rezultat pojedynku, jak efekt domina pociągnął za sobą kolejne wydarzenia. W ich wyniku 45-letni zawodnik w sobotę stanie przed szansą na pokonanie absolutnej legendy polskiej sceny mieszanych sztuk walki – Mameda Khalidova.

Królowi ringu w ostatnich latach zdecydowanie nie szło. Khalidov od grudnia 2021 roku nie walczył w klatce KSW. Wówczas przegrał z Roberto Soldiciem i stracił pas mistrzowski kategorii średniej na rzecz rywala. Mimo to 42-latek jest postrzegany przez bukmacherów jako faworyt sobotniego starcia. Kibice zgromadzeni w Arenie Gliwice spodziewają się fantastycznego widowiska, a my pod tymi oczekiwaniami zdecydowanie się podpisujemy.

Obaj zawodnicy są niezwykle doświadczeni, dlatego mało prawdopodobne wydaje się, by walka miała się zakończyć już w pierwszej rundzie. Mamed Khalidov zwykł co prawda w ten sposób rozprawiać się z rywalami, jednak Mariusz Pudzianowski to groźny i silny przeciwnik. Pudzian jest ponad 30 kilogramów cięższy od swojego rywala i góruje nad nim pod względem warunków fizycznych. Wydaje się, że w stójce przewagę będzie miał Khalidov. W parterze może jednak nie być mu już tak łatwo.

Mamed Khalidov – Mariusz Pudzianowski, promocje bukmacherów

Mamed Khalidov – Mariusz Pudzianowski, kursy bukmacherskie

Mamed Khalidov – Mariusz Pudzianowski, typy bukmacherskie

Większość dziennikarzy i ekspertów typuje, że Mamed Khalidov udowodni swoją wyższość nad Mariuszem Pudzianowskim i wygra. Co więcej, typują oni, że Król Ringu zakończy ten pojedynek przed czasem. Warunki fizyczne są zdecydowanie po stronie Pudziana. Waga Khalidova oscyluje w granicach 93 kilogramów, podczas gdy jego rywal waży blisko 116 kilogramów. Różnica jest, jak widać znacząca. Pudzian jest również nieco wyższy i ma większy zasięg ramion. Mimo to typujemy, że do Mamed Khalidov wyjdzie z tego pojedynku górą, o czym zadecydować może jego nienaganna wręcz technika. Nasz typ: 1 zawodnik wygra przed czasem z kursem 1.90.

Mamed Khalidov – Mariusz Pudzianowski, transmisja

Gala KSW 77, podczas której w walce wieczoru zmierzą się Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski odbędzie się w sobotę w Arenie Gliwice. Bilety na KSW 77 są jeszcze dostępne w sprzedaży, a ich cena zaczyna się od 80 złotych. Początek gali został zaplanowany na godzinę 19:00. Transmisja będzie dostępna w serwisie streamingowym Viaplay.

