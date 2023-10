Korona Kielce – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2023)

Korona Kielce - Warta Poznań: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Popularne "Scyzory" w zbliżającym się spotkaniu ligowym podejmą zespół prowadzony przez Dawida Szulczka. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Arena Kielce już w piątek (6 października) o godzinie 18:00.

IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Miłosz Trojak

Korona Kielce Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2023 20:11 .

Korona – Warta, typy bukmacherskie

Korona Kielce w ramach 11. kolejki rozgrywek Ekstraklasy podejmie na własnym obiekcie Wartę Poznań. Obie drużyny podejdą do tego starcia w kompletnie innych nastrojach, bowiem w poprzedniej serii gier gospodarzom udało się zwyciężyć i uciec ze strefy spadkowej, natomiast “Warciarze” polegli, a widmo 16. miejsca powoli zaczyna zaglądać im w oczy. My spodziewany się bardzo zaciętego spotkania na Arenie Kielce, w którym może paść sporo bramek, a obaj golkiperzy wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

STS 1.94 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Korona – Warta, ostatnie wyniki

Korona Kielce rozpoczęła sezon poniżej oczekiwań i obecnie okupuje miejsce w dolnej części tabeli. Nad strefą spadkową utrzymuje ich tylko lepszy bilans bramek od Górnika Zabrze. “Scyzory” w pięciu ostatnich meczach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Jagiellonią Białystok II w Pucharze Polski, a także 3:2 ze Stalą Mielec), zanotowali dwa remisy (0:0 z Cracovią, a także 1:1 z Widzewem Łódź) oraz ponieśli jedną porażkę (1:3 z Pogonią Szczecin).

Natomiast Warta Poznań po 10. kolejkach może mieć równe odczucia co Korona Kielce. Podopieczni Dawida Szulczka prezentują się poniżej oczekiwań i mają tyle samo oczek na koncie co ich piątkowy rywal. Pięć ostatnich meczów “Warciarzy”, to dwie wygrane (2:0 z ŁKS-em Łódź i 2:1 z KSZO Ostrowiec w Pucharze Polski), a także trzy porażki (0:2 z Lechem Poznań, 0:1 z Zagłębiem Lubin oraz 0:1 ze Śląskiem Wrocław).

Korona – Warta, historia

W ubiegłym sezonie w rywalizacji między tymi drużynami dwukrotnie po zwycięstwo sięgał zespół Warty (jesienią na wyjeździe 1:0 oraz na własnym obiekcie już wiosną aż 5:1). Wcześniejsze dwa starcia poznańskiej drużyny z Koroną Kielce odbyły się na zapleczu Ekstraklasy w sezonie 2008/09.

Korona – Warta, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem piątkowego starcia jest drużyna Korony Kielce. To właśnie za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu kibiców. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 2.55 – 2.65, podczas gdy na zwycięstwo Warty Poznań wynoszą 2.80 – 2.88. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który proponuje zakład bez ryzyka 100 zł. Wystarczy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Korona – Warta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Korony 90% remisem 0% wygraną Warty 10% 30 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Korony

remisem

wygraną Warty

Korona – Warta, przewidywane składy

Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Kamil Kuzera Dawid Szulczek Rezerwowi ▼ 1 Konrad Forenc

7 Jakub Lukowski

9 Evgeni Shikavka

10 Ronaldo Deaconu

13 Milosz Strzebonski

17 Dawid Blanik

19 Jakub Konstantyn

94 Bartosz Kwiecien Adrian Lis 1

Bogdan Ionuţ Ţîru 5

Maciej Zurawski 6

Niilo Mäenpää 8

Jakub Paszkowski 25

Filip Borowski 28

Oskar Krzyzak 31

Tomas Prikryl 47

Wiktor Kaminski 97 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Kamil Kuzera Dawid Szulczek Rezerwowi ▼ 1 Konrad Forenc

7 Jakub Lukowski

9 Evgeni Shikavka

10 Ronaldo Deaconu

13 Milosz Strzebonski

17 Dawid Blanik

19 Jakub Konstantyn

94 Bartosz Kwiecien Adrian Lis 1

Bogdan Ionuţ Ţîru 5

Maciej Zurawski 6

Niilo Mäenpää 8

Jakub Paszkowski 25

Filip Borowski 28

Oskar Krzyzak 31

Tomas Prikryl 47

Wiktor Kaminski 97

Korona - Warta, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie Korony Kielce z Wartą Poznań będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanałach Canal+ Sport, a także Canal+ Sport 3. Istnieje możliwość obejrzenia spotkania w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok. Przez pierwsze trzy miesiąca cena pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi 39 zł miesięcznie. W standardowej ofercie cena wynosi 54 zł, co oznacza, że przez trzy miesiące możemy zaoszczędzić 15 zł miesięcznie (45 zł za cały okres promocji). Subskrypcja odnawiana jest co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.