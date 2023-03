PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Korona Kielce – Miedź Legnica, typy i przewidywania

W sobotę 1 kwietnia o godzinie 15:00 Korona Kielce podejmie u siebie Miedź Legnica w meczu w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to przed tą serią gier Złocisto-Krwiści plasują się na 16. miejscu, a Miedzianka zamyka tabelę. Spotkanie na Suzuki Arenie może być kluczowe, jeśli chodzi o utrzymanie się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Zwycięstwo przybliży gospodarzy do pozostania w elicie, natomiast porażka gości może być tragiczna w skutkach.

Pięć z pięciu poprzednich pojedynków Korony Kielce z Miedzią Legnica zakończyło się podziałem punktów. Nasz typ: remis

Korona Kielce – Miedź Legnica, sytuacja kadrowa

Po stronie Złocisto-Krwistych może zabraknąć Dominicka Zatora, który na ostatnią chwilę wróci ze zgrupowania reprezentacji Kanady, Bartosza Kwietnia i Dawida Więckowskiego. Kyryło Petrow, który nabawił się kontuzji łydki w bezbramkowo zremisowanym meczu z Pogonią Szczecin, podobnie jak Piotr Malarczyk powinien być gotowy do gry. Z obozu Miedzianki nie ma żadnych informacji o pauzujących, choć niepewna jest sytuacja Olafa Kobackiego oraz Huberta Matyni.

Korona Kielce – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Gospodarze są w naprawdę dobrej formie – zanotowali trzy zwycięstwa w pięciu ostatnich spotkaniach (2:1 z Radomiakiem Radom, 1:0 z Wisłą Płock oraz 1:0 z Lechią Gdańsk). Goście wyglądają dużo gorzej – w tym samym czasie ponieśli trzy porażki, raz udało im się wygrać (2:1 z Wisłą Płock) i raz zremisować (1:1 z Jagiellonią Białystok).

Korona Kielce – Miedź Legnica, historia

Na pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi zespołami… pięć razy padł remis.

Korona Kielce – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Sobotnia potyczka nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi mniej więcej 2.25, a typ na zwycięstwo Miedzi Legnica to około 3.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Korona Kielce – Miedź Legnica, przewidywane składy

Korona Kielce – Miedź Legnica, kto wygra?

Korona Kielce – Miedź Legnica, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Suzuki Arenie w sobotę 1 kwietnia o godzinie 15:00.

