Korona Kielce – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2026)

Korona Kielce podejmie Lecha Poznań na Exbud Arenie w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie w stolicy woj. świętokrzyskiego odbędzie się w niedzielę (22 lutego) o godz. 17:30. Żółto-Czerwoni czekają na zwycięstwo u siebie z Kolejorzem od ośmiu lat.

Pressfocus Na zdjęciu: Wiktor Długosz

Korona – Lech: typy bukmacherskie

Korona Kielce zmierzy się przed własną publicznością z Lechem Poznań w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni odnieśli dwa zwycięstwa w rundzie wiosennej i zajmują obecnie ósme miejsce w tabeli. Ich ostatni mecz w Radomiu wywołał sporo emocji nie tylko sportowych, jednak Kielczanie zdołali sięgnąć po komplet punktów.

Trener Jacek Zieliński przez najbliższe tygodnie będzie musiał radzić sobie bez Konrada Matuszewskiego, który doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Z kolei Kolejorz otrząsnął się po dwóch porażkach i notuje obecnie serię trzech zwycięstw. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena ma napięty terminarz i jest o krok od awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji po wyjazdowym triumfie nad KuPS Kuopio. W Poznaniu liczą również na szybki powrót do zdrowia Ali Gholizadeh, który nie poleciał do Finlandii z powodu drobnego urazu.

Korona, która wciąż czeka na ligowe zwycięstwo przed własną publicznością od końcówki września, stoi przed idealną okazją, by wreszcie przełamać niekorzystną serię. Biorąc pod uwagę ich ostatnią formę myślę, że trzy punkty zostaną w Kielcach. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

Korona – Lech: ostatnie wyniki

Gole Wiktora Długosza i Marcela Pięczka zapewniły Koronie zwycięstwo nad Radomiakiem (2:0) w Radomiu. Wcześniejsze spotkanie domowe z Zagłębiem Lubin było jednak dużym rozczarowaniem. Kielczanie przegrali po dwóch golach straconych w końcówce meczu. Rundę wiosenną rozpoczęli natomiast znakomicie, wygrywając z Legią Warszawa (2:1) przy Łazienkowskiej po dwóch trafieniach Mariusza Stępińskiego. Końcówka ubiegłego roku nie była już tak udana – remis z Wisłą Płock (1:1) oraz odpadnięcie z STS Pucharu Polski po meczu z Chojniczanką Chojnice pozostawiły niedosyt.

Piłkarze Lecha wrócili z Finlandii z cennym zwycięstwem nad KuPS Kuopio (2:0) w fazie play-off Ligi Konferencji. Na listę strzelców wpisali się Antoni Kozubal oraz Taofeek Ismaheel. W poprzedniej kolejce Ekstraklasy Kolejorz pewnie pokonał Piasta (3:0), a wcześniej wywiózł trzy punkty z Zabrza po zwycięstwie nad Górnikiem (1:0). Wiosną Poznaniacy zaliczyli jednak także potknięcia – przegrali z Piastem (0:1) w Gliwicach oraz z Lechią Gdańsk (1:3).

Korona – Lech: historia

Jesienią przy Bułgarskiej piłkarze Korony wywieźli cenny punkt. W 64. minucie gości na prowadzenie wyprowadził Dawid Błanik, a po blisko 20 minutach do wyrównania doprowadził Luis Palma. Honduranin ma na koncie cztery trafienia w lidze. Świetne wspomnienia z ostatniej wizyty w Kielcach ma Patrik Walemark, który ustrzelił hat-tricka, a Lech wygrał z Koroną (3:2) w zeszłym sezonie. Z kolei u siebie Kolejorz ograł Żółto-Czerwonych (2:0). Kielczanie na ligowy triumf nad Lechem u siebie czekają od lutego 2018 roku.

Korona – Lech: kursy bukmacherskie

Oferty bukmacherów nie wskazują wyraźnego faworyta w spotkaniu rozgrywanym w stolicy woj. świętokrzyskiego. Jeśli myślisz, że komplet punktów trafi do Korony Kielce, to kurs wynosi około 2.72. Zwycięstwo Lecha Poznań oscyluje wokół kursu 2.62, a remis 3.40.

Korona Kielce Remis Lech Poznań 2.80 3.35 2.60 3.00 3.50 2.37 3.00 3.50 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 18:07

Korona – Lech: przewidywane składy

Korona Kielce: Dziekoński – Smolarczyk, Sotiriou, Pięczek – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Błanik, Długosz – Antonin, Stępiński

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Walemark, Rodriguez, Bengtsson – Ishak

Korona – Lech: sonda

Korona – Lech: transmisja meczu

Rywalizacja Korony Kielce z Lechem Poznań w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrana w niedzielę (22 lutego) o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie CANAL+ online.

