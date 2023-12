PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Korona Kielce – Lech Poznań, typy i przewidywania

Niezwykle ciekawie zapowiada się pojedynek na Suzuki Arenie, gdzie Korona Kielce podejmie Lecha Poznań w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jak Duma Wielkopolski zareaguje na niespodziewaną porażkę z Widzewem Łódź? Kolejorz przed tą serią gier zajmuje 3. miejsce w tabeli, natomiast Złocisto-Krwiści plasują się na 14. lokacie. Faworyta nietrudno jest więc wskazać. Pierwszy gwizdek na Suzuki Arenie już w najbliższą sobotę, 2 grudnia o godzinie 20:00.

Kolejorz jest faworytem i musi zrobić wszystko, aby sięgnąć po trzy punkty. W innym wypadku posada Johna van den Broma będzie zagrożona. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Korona Kielce – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Korona Kielce Zawodnik Powrót Jakub Lukowski Fizyczny dyskomfort Nieznany Kyrylo Petrov Uraz ścięgna Achillesa Początek stycznia 2024

Lech Poznań Zawodnik Powrót Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Filip Dagerstal Uraz kostki Koniec grudnia 2023

Korona Kielce – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Prowadzeni przez Kamila Kuzerę Złocisto-Krwiści w trzech ostatnich meczach PKO BP Ekstraklasy zanotowali… trzy remisy – 1:1 z Ruchem Chorzów, 2:2 z Jagiellonią Białystok oraz 0:0 z Piastem Gliwice. Kolejorz po triumfie nad wspomnianym już Ruchem Chorzów (2:0), podziale punktów w starciu z Legią Warszawą (0:0), sensacyjnie przegrał z Widzewem Łódź (1:3).

Korona Kielce – Lech Poznań, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej wypada Kolejorz. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami, to odnotujemy aż trzy zwycięstwa Lecha Poznań, który triumfował w trzech ostatnich meczach obu drużyn. Oprócz tego padły dwa remisy, a więc Korona Kielce w tym czasie nie zaliczyła żadnej wygranej.

Korona Kielce – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi około 3.70, a typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 1.95. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Korona Kielce – Lech Poznań, przewidywane składy

Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Rezerwowi ▼ 1 Konrad Forenc 5 Marius Briceag 6 Jacek Podgorski 8 Dalibor Takac 9 Evgeni Shikavka 13 Milosz Strzebonski 19 Jakub Konstantyn 94 Bartosz Kwiecien 98 Mateusz Czyzycki 3 Barry Douglas 7 Afonso Sousa 8 Ali Gholizadeh 15 Michał Gurgul 17 Filip Szymczak 21 Dino Hotic 30 Nika Kvekveskiri 35 Filip Bednarek 44 Alan Czerwinski 54 Filip Wilak 55 Maksymilian Pingot

Korona Kielce – Lech Poznań, kto wygra?

Korona Kielce – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Suzuki Arenie już w najbliższą sobotę, 2 grudnia o godzinie 20:00.

