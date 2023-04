PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Jagiellonia Białystok 2.32 3.40 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2023 19:23 .

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Korona Kielce fantastycznie spisuje się w rundzie rewanżowej, dzięki czemu może realnie myśleć o utrzymaniu się w lidze. Ponadto wiosną piłkarze z Kielc tylko raz nie wpisali się na listę strzelców, a miało to miejsce w starciu z Pogonią. Z kolei Jagiellonia traciła gola w sześciu z ostatnich siedmiu meczów. Nasz typ: gol dla Korony – TAK.

STS 1,27 Gol dla Korony Kielce – TAK Odwiedź STS

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Korona Kielce będzie musiała poradzić sobie bez pauzującego za cztery żółte kartki Nono, ale jest to jedyna absencja spowodowana zawieszeniem w obu drużynach. Ponadto w drużynie gospodarzy kontuzje leczy Podgórski, natomiast w Jagiellonii wszystko wskazuje na to, że nie ma problemów zdrowotnych wśród zawodników.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Korona Kielce jest niepokonana już od pięciu ligowych spotkań, z których wygrała aż trzy (Miedź, Radomiak, Wisła) i dwa zremisowała (Górnik, Pogoń). Ekipa z Kielc ostatni raz przegrała 25 lutego w starciu z Wartą, ale za to aż 1:5. Dzięki znakomitym wynikom w rundzie rewanżowej Korona wydostała się ze strefy spadkowej i znajduje się obecnie na trzynastym miejscu w tabeli.

Jaga jest miejsce wyżej i ma dwa punkty przewagi nad Koroną. Przed tygodniem zespół z Podlasia skromnie ograł 1:0 Lechię Gdańsk. Wcześniej zaliczył jednak aż trzy mecze bez wygranej. To dwa remisy ze Stalą i Zagłębiem oraz jedna porażka z Widzewem.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, historia

Pierwszy mecz obu drużyn w tym sezonie zakończył się wysoką wygraną Jagiellonii aż 4:1. Zespół z Podlasa nieco lepiej radzi sobie w bezpośrednich rywalizacjach mając na swoim koncie dwie wygrane w pięciu ostatnich meczach. Również dwa zakończyły się podziałem punktów, natomiast Korona wygrała tylko raz.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem jest Korona Kielce, a kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 2,30. Dla porównania typy na wygraną Jagiellonii oscylują wokół 3,15. Bukmacher STS przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i możesz postawić zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odebrać bonus od pierwszej wpłaty.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Korony 33% Remisem 33% Zwycięstwem Jagiellonii 33% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Korony

Remisem

Zwycięstwem Jagiellonii

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Mecz Korony Kielce z Jagiellonią Białystok będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można także obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online, a my korzystając z okazji zachęcamy do zapoznania się z naszą promocją, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29zł/miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł/miesięcznie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.