Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok, która po czternastu kolejkach ma na swoim koncie 29 oczek, zajmuje 2. miejsce i traci tylko punkt do liderującego Śląska Wrocław, w najbliższej serii gier na wyjeździe zmierzy się z Koroną Kielce. Złocisto-Krwiści są w dolnej części tabeli, choć często okazują się bardzo niewygodnym rywalem. Czy Jaga pokona Koroniarzy, zgarnie pełną pulę oraz pozostanie na podium Ekstraklasy?

Duma Podlasia jest w kapitalnej dyspozycji i wygląda na to, że ciężko będzie ją zatrzymać. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Korona – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jakub Lukowski Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny Kyrylo Petrov Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna Achillesa Początek stycznia 2024 Konrad Forenc Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023

Jagiellonia - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Michal Ozga Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Korona Kielce w Fortuna Pucharze Polski po dogrywce uporała się z rezerwami Legii Warszawa (4:2), dzięki czemu zameldowała się w 1/8 finału tych rozgrywek. Jagiellonia Białystok natomiast pokonała Resovię Rzeszów 3:1 i również awansowała do następnej rundy. Jeżeli chodzi o rywalizację w PKO BP Ekstraklasie, to Koroniarze ostatnio bezbramkowo zremisowali z Piastem Gliwice, a Duma Podlasia rozgromiła Stal Mielec (4:0).

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, historia

Spotkania pomiędzy Koroną Kielce a Jagiellonią Białystok z reguły są bardzo wyrównane. Jeżeli przenalizujemy pięć poprzednich takich meczów to odnotujemy dwa zwycięstwa Złocisto-Krwistych, dwie wygrane Jagi oraz jeden remis.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi około 2.80, a typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 2.55. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 5 Marius Briceag 8 Dalibor Takac 11 David González Plata Nono 13 Milosz Strzebonski 17 Dawid Blanik 19 Jakub Konstantyn 20 Adrian Dalmau 87 Rafal Mamla 3 Dusan Stojinovic 10 Afimico Pululu 18 Tomasz Kupisz 19 Pawel Olszewski 32 Milosz Matysik 36 Jakub Lewicki 50 Slawomir Abramowicz 98 Vinícius Matheus

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ 4K Ultra, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Suzuki Arenie już w najbliższą sobotę, 11 listopada o godzinie 20:00.

