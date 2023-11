PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grabara

FC Kopenhaga Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2023 17:20 .

FC Kopenhaga – Manchester United, typy i przewidywania

FC Kopenhaga w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów na Parken zmierzy się z Manchesterem United. Duńczycy będą mieli okazję zrewanżować się Czerwonym Diabłom za porażkę 0:1 na Old Trafford sprzed dwóch tygodni. Ekipa, której bramki strzeże Kamil Grabara, musi powalczyć o pełną pulę, jeśli marzy o grze w pucharach na wiosnę. Biało-Niebiescy z zaledwie jednym punktem na koncie zamykają bowiem tabelę grupy A. Zespół Erika ten Haga ma trzy oczka i zajmuje 3. miejsce.

Ciekawą statystyką jest fakt, że Manchester United zremisował 1. połowę w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych. Mój typ: 1. połowa – remis.

FC Kopenhaga – Manchester United, sytuacja kadrowa

Kopenhaga – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót William Clem Złamana noga Złamana noga Powrót: Połowa stycznia 2024 Złamana noga Połowa stycznia 2024 Noah Sahsah Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja kolana Połowa listopada 2023 Birger Meling Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Mohamed Elyounoussi Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 David Khocholava Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa grudnia 2023 Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót William Clem Złamana noga Złamana noga Powrót: Połowa stycznia 2024 Złamana noga Połowa stycznia 2024 Noah Sahsah Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja kolana Połowa listopada 2023 Birger Meling Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Mohamed Elyounoussi Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 David Khocholava Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa grudnia 2023 Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023

Man United - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec listopada 2023 knee-surgery Koniec listopada 2023 Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Casemiro Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Victor Lindelof Choroba Choroba Powrót: Niepewny Choroba Niepewny Marcus Rashford Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Niepewny Stłuczenie Niepewny Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 34 meczach Nie zagra Po 34 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec listopada 2023 knee-surgery Koniec listopada 2023 Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Casemiro Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Victor Lindelof Choroba Choroba Powrót: Niepewny Choroba Niepewny Marcus Rashford Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Niepewny Stłuczenie Niepewny Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 34 meczach Nie zagra Po 34 meczach

FC Kopenhaga – Manchester United, ostatnie wyniki

FC Kopenhaga mimo porażki 0:1 z Czerwonymi Diabłami w pierwszym meczu, na krajowym podwórku prezentuje się bardzo dobrze - ostatnio pokonała na wyjeździe Randers 4:2 w lidze i wygrała u siebie 1:0 z Midtjylland w 1/8 finału Pucharu Danii. Manchester United na Craven Cottage przełamał się w starciu z Fulham w ramach Premier League (1:0), ale na Old Trafford uległ Newcastle United 0:3 w EFL Cup.

FC Kopenhaga – Manchester United, historia

W całej historii byliśmy świadkami czterech spotkań między Kopenhagą a Manchesterem United. Przed dwoma tygodniami na Old Trafford padł wynik 1:0 dla Czerwonych Diabłów, a trzy poprzednie starcia obu ekip to jedna wygrana Anglików, jedno zwycięstwo Duńczyków i jeden remis.

FC Kopenhaga – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Kopenhagi wynosi około 4.00, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to mniej więcej 1.85. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

FC Kopenhaga – Manchester United, przewidywane składy

FC Kopenhaga Jacob Neestrup 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag FC Kopenhaga Jacob Neestrup 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 6 Christian Sorensen 8 Mateo Tanlongo 11 Jordan Larsson 14 Andreas Cornelius 15 Khouma Babacar 18 Orri Steinn Óskarsson 20 Nicolai Boilesen 21 Theo Sander 21 Theo Sander 27 Valdemar Lund 39 Oscar Höjlund 41 Andreas Dithmer 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 9 Anthony Martial 14 Christian Eriksen 15 Sergio Reguilón 28 Facundo Pellistri 37 Kobbie Mainoo 46 Hannibal Mejbri 49 Alejandro Garnacho FC Kopenhaga Jacob Neestrup 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag FC Kopenhaga Jacob Neestrup 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 6 Christian Sorensen 8 Mateo Tanlongo 11 Jordan Larsson 14 Andreas Cornelius 15 Khouma Babacar 18 Orri Steinn Óskarsson 20 Nicolai Boilesen 21 Theo Sander 21 Theo Sander 27 Valdemar Lund 39 Oscar Höjlund 41 Andreas Dithmer 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 9 Anthony Martial 14 Christian Eriksen 15 Sergio Reguilón 28 Facundo Pellistri 37 Kobbie Mainoo 46 Hannibal Mejbri 49 Alejandro Garnacho

FC Kopenhaga – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Kopenhagi 0% remisem 0% zwycięstwem Man United 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Kopenhagi

remisem

zwycięstwem Man United

FC Kopenhaga – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Parken Stadium już w najbliższą środę, 8 listopada o godzinie 21:00.

Najwyższy bonus w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.