FC Kopenhaga – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bawarczycy po zgarnięciu kompletu punktów w starciu z Manchesterem United (4:3) tym razem polecą na wyjazd do Danii. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Parken Stadium już w najbliższy wtorek, 3 października o godzinie 21:00.

FC Kopenhaga – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Kamila Grabarę w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów czeka bardzo trudne zadanie, jakim bez wątpienia będzie zatrzymanie Bayernu Monachium. FC Kopenhaga jest skazywana na porażkę przed starciem z mistrzem Bundesligi, ale na pewno nie podda się bez walki. Duńczycy w 1. serii gier w grupie “A” zremisowali 2:2 z tureckim Galatasaray Stambuł, a Niemcy pokonali słynny Manchester United 4:3.

FC Kopenhaga – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie kontuzjowanych Khoumy Babacara, Nicolaia Boilesena, Andreasa Corneliusa, Davida Khocholavy, Kevina Diksa oraz pauzującego za czerwoną kartkę Eliasa Jelerta. Nie wiadomo, co z Emilem Hojlundem i Williamem Clemem, którzy w ostatnim czasie zmagali się z chorobą. W ekipie gości nie należy się spodziewać Manuela Neuera, Serge’a Gnabry’ego, Matthijsa de Ligta, Gabriela Marusicia, a także Tareka Buchmanna.

Kopenhaga – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót David Khocholava Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Niepewny Kontuzja kolana Niepewny Nicolai Boilesen Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny Andreas Cornelius Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Kevin Diks Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Koniec października 2023 Uraz pachwiny Koniec października 2023 Emil Højlund Choroba Choroba Powrót: Niepewny Choroba Niepewny William Clem Choroba Choroba Powrót: Bliski powrót do gry Choroba Bliski powrót do gry Elias Jelert Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót David Khocholava Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Niepewny Kontuzja kolana Niepewny Nicolai Boilesen Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny Andreas Cornelius Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Kevin Diks Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Koniec października 2023 Uraz pachwiny Koniec października 2023 Emil Højlund Choroba Choroba Powrót: Niepewny Choroba Niepewny William Clem Choroba Choroba Powrót: Bliski powrót do gry Choroba Bliski powrót do gry Elias Jelert Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Bayern - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Manuel Neuer Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Matthijs de Ligt Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa października 2023 Kontuzja kolana Połowa października 2023 Serge Gnabry Kontuzja ramienia Kontuzja ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja ramienia Połowa listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Manuel Neuer Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Matthijs de Ligt Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa października 2023 Kontuzja kolana Połowa października 2023 Serge Gnabry Kontuzja ramienia Kontuzja ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja ramienia Połowa listopada 2023

FC Kopenhaga – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Zespół Kamila Grabary w 10. kolejce duńskiej Superligi niespodziewanie przegrał 0:2 z FC Midtjylland, a w pierwszej serii gier fazy grupowej Champions League zremisował 2:2 z Galatasaray Stambuł. Podopieczni Thomasa Tuchela natomiast podzielili się punktami z Lipskiem (2:2) na ligowym podwórku, a w Lidze Mistrzów pokonali Manchester United 4:3.

FC Kopenhaga – Bayern Monachium, historia

We wtorek dojdzie do historycznego spotkania, bowiem FC Kopenhaga po raz pierwszy stanie naprzeciwko Bayernu Monachium. Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami meczu obu drużyn.

FC Kopenhaga – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Kopenhagi wynosi około 13.00, a typ na zwycięstwo Bayernu Monachium to mniej więcej 1.25. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 7.50.

FC Kopenhaga – Bayern Monachium, przewidywane składy

FC Kopenhaga (Przewidywany skład) 4-3-3 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 FC Kopenhaga (Przewidywany skład) 4-3-3 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Jacob Neestrup Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 7 Viktor Claesson

FC Kopenhaga – Bayern Monachium, kto wygra?

FC Kopenhaga – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Parken Stadium już w najbliższy wtorek, 3 października o godzinie 21:00.

