KKS Kalisz - Legia: typy i kursy na mecz Pucharu Polski. We wtorkowy wieczór poznamy pierwszego finalistę naszego krajowego pucharu. Faworyzowaną Legię czeka wizyta na boisku drugoligowca z Kalisza.

PressFocus Na zdjęciu: Ernest Muci

Puchar Polski KKS 1925 Kalisz Legia Warszawa 9.50 5.40 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2023 15:33 .

KKS Kalisz – Legia Warszawa, typy bukmacherskie

KKS Kalisz to największa rewelacja obecnej edycji Fortuna Pucharu Polski, ale jego awans do finału byłby ogromną sensacją. Trudno spodziewać się, aby drugoligowiec był w tej chwili w stanie przeciwstawić się znajdującej się w bardzo dobrej formie Legii. My w tym wypadku nie spodziewamy się żadnej niespodzianki i jesteśmy przekonani, że drużyna Kosty Runjaicia zamelduje się w finale. Stawiamy w tym meczu nie tylko na wygraną Legii, ale również na to, że zobaczymy w tym pojedynku przynajmniej dwa gole. Nasz typ: wygrana Legii + powyżej 1,5 bramki

Fortuna 1.65 wygrana Legii i powyżej 1,5 bramki Zagraj!

KKS Kalisz – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

W składzie Legii Warszawa można spodziewać się zmian w porównaniu do ostatniego ligowego spotkania z Rakowem, ale na pewno nie należy spodziewać się rewolucji. Na murawie na pewno nie zobaczymy Maika Nawrockiego, który musi pauzować za żółte kartki.

KKS Kalisz – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

KKS Kalisz na co dzień rywalizuje na drugoligowych boiskach i liczy się w walce o awans do pierwszej ligi. Aktualnie zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli, ale do pierwszych dwóch miejsc premiowanych bezpośrednim awansem, traci zaledwie dwa punkty. Na ligowych boiskach zespół w ostatnim czasie spisywał się ze zmiennym skutkiem, zdobywając cztery punkty w trzech kolejkach – 0:1 z Motorem Lublin, 2:0 z GKS-em Jastrzębie i 2:2 ze Stomilem Olsztyn.

Wtorkowe spotkanie dla drużyny z Kalisza ma jednak zupełnie inny wymiar. To bez wątpienia historyczne wydarzenie dla klubu. Choć niemal murowanym faworytem do awansu jest Legia, gospodarze zrobią wszystko, aby postawić trudne warunki rywalowi. W ćwierćfinale o tym na co stać drużynę KKS Kalisz przekonał się Śląsk Wrocław. Spotkanie zakończyło się pewną wygraną 3:0 drugoligowca.

W Warszawie oczywiście nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż awans do finału i trudno się spodziewać innego nastawienia. Legia znajduje się aktualnie w bardzo wysokiej formie, co potwierdziła w ostatnim ligowym meczu z Rakowem Częstochowa (3:1). Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, to piąta z rzędu wygrana drużyny prowadzonej przez Kostę Runjaicia.

KKS Kalisz – Legia Warszawa, historia

Obie drużyny do tej pory nie miały okazji grać ze sobą. Dla KKS Kalisz możliwość rywalizacji z Legią Warszawa to duże wyróżnienie i okazja do piłkarskiego święta.

KKS Kalisz – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

W roli murowanego faworyta do wtorkowego spotkania przystąpią oczywiście zespół Legii, co widać również w kursach oferowanych na ten pojedynek przez bukmacherów. Kursy na zwycięstwo Legii oscylują w granicach 1.32-1.40. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z pakietu powitalnego w Fortunie, jaki możesz otrzymać podając Fortuna kod promocyjny GOAL. W jego skład wchodzą między innymi zakłady bez ryzyka o wartości 600 zł.

KKS Kalisz – Legia Warszawa, kto awansuje?

Kto awansuje do finału? KKS Kalisz 75% Legia Warszawa 25%

Legia Warszawa

KKS Kalisz – Legia Warszawa, transmisja meczu

Mecz KKS Kalisz – Legia rozegrany zostanie we wtorek (4 kwietnia) o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

