fot. Imago/Michael Weber Na zdjęciu: Bayer Leverkusen

FK Karabach Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2023 14:32 .

Karabach – Bayer, typy i przewidywania

Fantastyczna dyspozycja Bayeru Leverkusen sprawia, że jest on jednym z faworytów do wygrania całej Ligi Europy. Po trzech kolejkach ma na swoim koncie komplet punktów i jest o krok od awansu do fazy pucharowej. Może sobie go zapewnić już w czwartek, kiedy to zagra na wyjeździe z Karabachem Agdam. Podopieczni Xabiego Alonso od początku sezonu prezentują wyborną formę strzelecką, czego możemy spodziewać się również w zbliżającym spotkaniu. Mój typ – powyżej 3,5 gola.

Superbet 2.15 Powyżej 3,5 gola Zagraj!

Karabach – Bayer, ostatnie wyniki

Do spotkania w Lidze Europy Karabach przystąpi po rozgromieniu na krajowym podwórku drużyny Kapaz aż 7-1. W grupie H ekipa z Azerbejdżanu zajmuje obecnie drugie miejsce, mając sześć punktów na koncie. Ograła Molde i Hacken, zaś przegrała jedynie z przedstawicielem Bundesligi.

W Lidze Europy Bayer jest póki co bezbłędny. W trzech meczach zdobył aż jedenaście bramek, dominując nad kolejnymi rywalami. Aptekarze fantastycznie spisują się również w Bundeslidze, gdzie wyrośli na największego rywala Bayernu Monachium w walce o tytuł. W minionej kolejce ograli Hoffenheim 3-2.

Karabach – Bayer, historia

Jedyny raz w historii te drużyny zagrały ze sobą zaledwie dwa tygodnie temu. W Niemczech Bayer wygrał przed własną publicznością aż 5-1, nie dając rywalom żadnych szans. Do bramki trafiali wówczas Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo, Edmond Tapsoba i Victor Boniface.

Karabach – Bayer, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Bayer Leverkusen. Kurs na zwycięstwo gości wynosi około 1.44. W przypadku ewentualnej wygranej Karabachu Agdam jest to nawet 6.85. Szanse na remis zostały natomiast zgodnie oszacowane na 5.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Karabach – Bayer, przewidywane składy

FK Karabach Qurban Qurbanov 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso FK Karabach Qurban Qurbanov 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 4 Rahil Mammadov 5 Maksim Medvedev 7 Yassine Benzia 17 Hamidou Keyta 19 Redon Xhixha 20 Richard 23 Luka Gugeshashvili 29 Marko Vesovic 55 Badavi Guseynov 66 Patrick Andrade 89 Amin Ramazanov 90 Nariman Akhundzade 2 Josip Stanisic 3 Piero Hincapié 8 Robert Andrich 11 Nadiem Amiri 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 21 Amine Adli 23 Adam Hlozek 24 Timothy Fosu-Mensah 32 Gustavo Puerta 36 Niklas Lomb FK Karabach Qurban Qurbanov 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso FK Karabach Qurban Qurbanov 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 4 Rahil Mammadov 5 Maksim Medvedev 7 Yassine Benzia 17 Hamidou Keyta 19 Redon Xhixha 20 Richard 23 Luka Gugeshashvili 29 Marko Vesovic 55 Badavi Guseynov 66 Patrick Andrade 89 Amin Ramazanov 90 Nariman Akhundzade 2 Josip Stanisic 3 Piero Hincapié 8 Robert Andrich 11 Nadiem Amiri 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 21 Amine Adli 23 Adam Hlozek 24 Timothy Fosu-Mensah 32 Gustavo Puerta 36 Niklas Lomb

Karabach – Bayer, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Karabachu 0% Remis 0% Wygrana Bayeru 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Karabachu

Remis

Wygrana Bayeru

Karabach – Bayer, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy pomiędzy Karabachem a Bayerem rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.