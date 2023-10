Juventus – Torino: typy, kursy, zapowiedź (07.10.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Juventus

Juventus FC Torino Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 16:41 .

Juventus – Torino, typy i przewidywania

Najciekawiej zapowiadającym się pojedynkiem 8. kolejki Serie A jest rywalizacja Juventusu (4. miejsce) z Torino (10. lokata). Derby Turynu zawsze przynoszą wielkie emocje i nie inaczej powinno być również tym razem. W sobotę na boisku najprawdopodobniej zobaczymy dwóch reprezentantów Polski – Wojciecha Szczęsnego oraz Arkadiusza Milika. Napastnik wraca do pełni sił po drobnym urazie.

Stara Dama pomimo kilku absencji jest faworytem derbowego meczu. Bianconeri w ostatnich latach dobrze radzą sobie w spotkaniach przeciwko Bykom. Mój typ: wygrana Juventusu.

Juventus – Torino, sytuacja kadrowa

Bianconeri mierzą się ze sporymi problemami kadrowymi. Do dyspozycji Massimiliano Allegriego nie są Mattia De Sciglo, Federico Chiesa, Dusan Vlahović oraz Alex Sandro, a zawieszony pozostaje Paul Pogba. Do pełni sił wraca za to Arkadiusz Milik, który powinien wybiec w pierwszym składzie gospodarzy.

Juventus – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mattia De Sciglio Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz więzadła krzyżowego Połowa października 2023 Alex Sandro Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 Arkadiusz Milik Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja łydki Koniec października 2023 Dusan Vlahovic Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja pleców Koniec października 2023 Paul Pogba Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 6 meczach Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 6 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mattia De Sciglio Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz więzadła krzyżowego Połowa października 2023 Alex Sandro Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 Arkadiusz Milik Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja łydki Koniec października 2023 Dusan Vlahovic Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja pleców Koniec października 2023 Paul Pogba Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 6 meczach Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 6 meczach

Jeśli chodzi o gości zza miedzy, to Ivan Jurić nie skorzysta z takich piłkarzy jak Koffi Djidji, Mihai Popa, Alessandro Buongiorno, David Zima i Saba Sazonov. Nie wiadomo, co z Brandonem Soppym oraz Mergimem Vojvodą, którzy ostatnio także zmagali się z urazami.

Torino - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Koffi Djidji Przepuklina Przepuklina Powrót: Połowa października 2023 Przepuklina Połowa października 2023 Mihai Popa Pęknięcie czaszki Pęknięcie czaszki Powrót: Początek grudnia 2023 Pęknięcie czaszki Początek grudnia 2023 Alessandro Buongiorno Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 David Zima Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023 Saba Sazonov Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Koffi Djidji Przepuklina Przepuklina Powrót: Połowa października 2023 Przepuklina Połowa października 2023 Mihai Popa Pęknięcie czaszki Pęknięcie czaszki Powrót: Początek grudnia 2023 Pęknięcie czaszki Początek grudnia 2023 Alessandro Buongiorno Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Połowa października 2023 Uraz mięśnia Połowa października 2023 David Zima Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023 Saba Sazonov Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023

Juventus – Torino, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego w dwóch ostatnich kolejkach Serie A uzbierali cztery punkty - bezbramkowo zremisowali z Atalantą Bergamo i wygrali 1:0 z Lecce. Torino natomiast podzieliło się punktami z Hellasem Verona (0:0) oraz przegrało 0:2 z Lazio Rzym.

Juventus – Torino, historia

Derby Turynu w ostatnich latach zazwyczaj padają łupem popularnej Starej Damy. Analizując pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami, odnotujemy trzy zwycięstwa Juventusu i dwa remisy. Tak więc Torino w tym czasie nie triumfowało ani razu.

Juventus – Torino, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Juventusu wynosi około 1.80, a typ na zwycięstwo Torino to mniej więcej 4.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Juventus – Torino, przewidywane składy

Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Torino Ivan Jurić Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Torino Ivan Jurić Rezerwowi ▼ 11 Filip Kostic 13 Dean Donny Huijsen 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 20 Fabio Miretti 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 33 Tommaso Mancini 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia Luca Gemello 1 Yann Karamoh 7 Antonio Sanabria 9 Nemanja Radonjic 10 Pietro Pellegri 11 Valentino Lazaro 20 Gvidas Gineitis 66 Karol Linetty 77 Ange Caumenan N'Guessan 94 Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Torino Ivan Jurić Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Torino Ivan Jurić Rezerwowi ▼ 11 Filip Kostic 13 Dean Donny Huijsen 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 20 Fabio Miretti 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 33 Tommaso Mancini 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia Luca Gemello 1 Yann Karamoh 7 Antonio Sanabria 9 Nemanja Radonjic 10 Pietro Pellegri 11 Valentino Lazaro 20 Gvidas Gineitis 66 Karol Linetty 77 Ange Caumenan N'Guessan 94

Juventus – Torino, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Juventusu 0% remisem 0% zwycięstwem Torino 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Juventusu

remisem

zwycięstwem Torino

Juventus – Torino, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także na stronie bukmachera STS. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Allianz Stadium w najbliższą sobotę, 7 października o godzinie 18:00.

Bonus 1560 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.