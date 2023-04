fot. PressFocus Na zdjęciu: SSC Napoli - Juventus FC

Allianz Stadium Serie A Juventus FC SSC Napoli 2.90 3.15 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2023 20:39 .

Juventus FC – SSC Napoli, typy i przewidywania

Juventus i SSC Napoli po występach w europejskich pucharach wracają w ten weekend do ligowych zmagań. Obie ekipy w swoich ostatnich spotkaniach w Serie A straciły punkty. W każdym razie sytuacja Starej Damy w tabeli ligi włoskiej ostatnio zmieniła się i to bardzo, bo klub z Turynu odzyskał odjęte mu punkty, bo po decyzji odpowiednich organizacji kara Juve została zawieszona do kolejnego sezonu. Tym samym turyńczycy podejdą do potyczki, licząc się znów na poważnie w grze o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Partenopei natomiast mają zamiar wykonać kolejny krok w kierunku wywalczenia mistrzostwa Włoch. Nasz typ: remis.

Juventus FC – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego mają za sobą zremisowane w środku tygodnia spotkanie ze Sportingiem (1:1). Dzięki wygranej w pierwszym meczu Juventus jednak wywalczył awans do półfinału Ligi Europy.

Tymczasem w Serie A ekipa z Allianz Stadium ma na swoim koncie dwie porażki z rzędu. Juve uległo kolejno Lazio (1:2) i Sassuolo (0:1). Jednocześnie team z Turynu w całej kampanii ma już siedem porażek na koncie.

Zespół Luciano Spallettiego odpadł natomiast ostatnio z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Milanem. Wcześniej natomiast Napoli zremisowało z Hellas Werona (0:0).

W roli gościa w tym sezonie team ze Stadio Diego Armando Maradona jest najlepiej punktująca drużyną w rozgrywkach. Na piętnaście rozegranych spotkań na wyjazdach Napoli wygrało trzynaście, raz zremisowało i raz przegrało.

Juventus FC – SSC Napoli, historia

W pierwszym starciu między obiema ekipami team z Neapolu udzielił lekcji piłki nożnej Juve, wygrywając aż 5:1. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami trzykrotnie zwyciężało Napoli, raz miał miejsce remis i w jednym starciu wygrała Stara Dama.

Juventus FC – SSC Napoli, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Luciano Spallettiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,65. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Juventus FC – SSC Napoli, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do batalii osłabione. U gospodarzy zabraknie Kaio Jorge’a i Moise Keana. Z kolei w ekipie z Neapolu nie będą mogli zagrać Giovanni Simeone, Matteo Politano, Mario Rui i Amir Rrahmani.

Juventus FC – SSC Napoli, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Juventusu 67% Wygraną Napoli 0% Remisem 33% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Juventusu

Wygraną Napoli

Remisem

Juventus FC – SSC Napoli, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w telewizji. Mecz będzie można zobaczyć na Eleven Sports 1. To starcie można obejrzeć także online w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzicie 60 zł. Początek meczu na Turynie w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 20:45.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.