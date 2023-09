Juventus FC - SS Lazio: typy i kursy na mecz czwartej kolejki Serie A. Konfrontacja na Allianz Stadium to jedno z największych wydarzeń weekendu w lidze włoskiej. Emocji w trakcie rywalizacji na pewno nie zabraknie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania i naszymi przewidywaniami.

fot. Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus FC Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 11:52 .

Juventus FC – SS Lazio, typy i przewidywania

Juventus po niezłym rozpoczęciu nowego sezonu wraca do ligowej rzeczywistości po reprezentacyjnej przerwie. Ekipa z Turynu jest w tym sezonie niepokonania. W związku z tym nie może dziwić, że Stara Dama ma zamiar powalczyć o odzyskanie mistrzowskiego tytułu.

Lazio to z kolei ekipa, mająca za sobą zwycięstwo w hicie nad SSC Napoli. Tym samym w bezpośredniej batalii aktualnego mistrza i wicemistrza Włoch. W szlagierze Serie A zespół ze Stadio Olimpico zdobywał bramki w obu połowach, co przyczyniło się do imponującego zwycięstwa.

Obie drużyny słyną z solidnej defensywy, co miało przełożenia na małą ilość straconych goli w minionym sezonie. Mając jednak na uwadze to, że Juve potrafi też bezwzględnie skuteczne i świetne w grze z kontry, to warto zastanowić się nad zwycięstwem gospodarzy. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Juventus FC – SS Lazio, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego w trakcie trwającej kampanii wygrali dwukrotnie i raz zremisowali. Juventus tuż przed przerwą na mecze reprezentacyjne pokonał Empoli (2:0).

Ekipa z Turynu w roli gospodarza nie wygrała od maja tego roku. Ostatnie zwycięstwo u siebie Juve zaliczyło w starciu z Cremonese (2:0). W kolejnych dwóch potyczkach na Allianz Stadium drużyna z Turynu przegrała z Milanem (0:1) i

Rzymianie natomiast w starciu z SSC Napoli odnieśli zwycięstwo (2:1), wracając na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Była to jednocześnie pierwsza wygrana w tej kampanii zw wykonaniu Orłów.

W sobotnie popołudnie ekipa Maurizio Sarriego rozegra drugi mecz z rzędu w roli gościa. Ogólnie w czterech ostatnich meczach ligowych jako gość rzymianie zaliczyli trzy zwycięstwa, przegrywając tylko raz.

Juventus – ostatnie 5 meczów 03.09.2023 Empoli – Juventus 0:2 (Serie A)

0:2 (Serie A) 27.08.2023 Juventus – Bologna 1:1 (Serie A)

20.08.2023 Udinese – Juventus 0:3 (Serie A)

0:3 (Serie A) 12.08.2023 Juventus – Atalanta 0:0 (Towarzysko)

03.08.2023 Juventus – Real Madryt 3:1 (Towarzysko) Lazio – ostatnie 5 meczów 02.09.2023 Napoli – Lazio 1:2 (Serie A)

1:2 (Serie A) 27.08.2023 Lazio – Genoa 0:1 (Serie A)

0:1 (Serie A) 20.08.2023 Lecce – Lazio 2:1 (Serie A)

– Lazio 2:1 (Serie A) 13.08.2023 Latina – Lazio 0:9 (Towarzysko)

0:9 (Towarzysko) 06.08.2023 Girona – Lazio 2:1 (Towarzysko)

Juventus FC – SS Lazio, historia

Po raz ostatnie obie drużyny miały okazję zmierzyć się ze sobą w bezpośredniej batalii w kwietniu tego roku na Stadio Olimpico. Lazio wygrało wówczas jednym golem (2:1). Z kolei w Turynie ostatnie starcie między oboma zespołami odbyło się w lutym, ale w ramach Pucharu Włoch. Wówczas lepszy był Juventus (1:0).

Juventus FC – SS Lazio, spotkania bezpośrednie (H2H)

08.04.2023 Serie A Lazio 2:1 Juventus 02.02.2023 Puchar Włoch Juventus 1:0 Lazio 13.11.2022 Serie A Juventus 3:0 Lazio 16.05.2022 Serie A Juventus 2:2 Lazio 20.11.2021 Serie A Lazio 0:2 Juventus

Juventus FC – SS Lazio, przewidywane składy

Konfrontacja na Allianz Stadium zapowiada się bardzo interesująco. W szeregach gospodarzy liderami w ofensywie mogą być Dusan Vlahović i Federico Chiesa. W drużynie z Rzymu uwagę przykuwa przede wszystkim Ciro Immobile.

Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Lazio Rzym (Przewidywany skład) 4-3-3 Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Lazio Rzym (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Massimiliano Allegri Maurizio Sarri Rezerwowi ▼ 12 Alex Sandro

14 Arkadiusz Milik

15 Kenan Yildiz

16 Weston McKennie

17 Samuel Iling

18 Moise Kean

20 Fabio Miretti

22 Timothy Weah

23 Carlo Pinsoglio

24 Daniele Rugani

36 Matia Perin

41 Hans Nicolussi Caviglia Luca Pellegrini 3

Patric 4

Matias Vecino 5

Daichi Kamada 6

Pedro Rodriguez 9

Gustav Isaksen 18

Valentín Castellanos 19

Toma Basic 26

Manuel Lazzari 29

Luigi Sepe 33

Mario Gila 34

Christos Mandas 35

Juventus FC - SS Lazio, kto wygra

Juventus FC - SS Lazio, transmisja meczu

Rywalizację Juventus - Lazio tradycyjnie będzie można oglądać w polskiej telewizji. Spotkanie odbędzie się w sobotę (16 września) o godzinie 15:00. Transmisja ze starcia będzie przeprowadzona na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński.

Wszystkie spotkania Serie A można również oglądać za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze specjalnej promocji. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu, przez sześć miesięcy abonament za usługę będzie kosztować 40 zł miesięcznie. Obowiązuje płatność z góry za całe pół roku - 240 zł. Względem standardowej oferty (74 zł miesięcznie) zaoszczędzimy w tym okresie 204 zł.

