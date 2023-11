Juventus – Inter: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2023)

Juventus - Inter: typy, kursy i zapowiedź na hit 13. kolejki włoskiej Serie A. Będzie to spotkanie dwóch drużyn, które plasują się na samym szczycie ligowej tabeli. Według bukmacherów nieznacznym faworytem tego pojedynku są piłkarze Simone Inzaghiego.

Juventus – Inter, typy bukmacherskie

W niedzielę kibice Serie A skierują swoją uwagę na Allianz Stadium w Turynie. To właśnie na tym obiekcie odbędzie się hitowe spotkanie 13. kolejki. Juventus podejmie u siebie Inter Mediolan. Obie drużyny plasują się na samym szczycie tabeli, a więc zapowiada się niezwykle ciekawe spotkanie.

Bianconeri i Nerazzurri notują kapitalne wyniki w ostatnim czasie. Dlatego wskazanie zwycięzcy może być niezwykle trudnym zadaniem. Mimo tego można znaleźć kilka argumentów, które przemawiają za przyjezdnymi. Przede wszystkim Simone Inzaghi ma znacznie większe pole do manewru, ponieważ może liczyć na swoich najlepszych zawodników. Tego samego nie może powiedzieć Massimiliano Allegri. Mój typ: wygrana Interu.

Juventus – Inter, ostatnie wyniki

Juventus jest niepokonany od siedmiu meczów. Drużyna Maxa Allegriego zanotowała w tym czasie imponujące sześć zwycięstw i jeden remis. Bianconeri uporali się m.in. z AC Milanem. Rossonerich poskromił Manuel Locatelli, który trafił do siatki w 63. minucie.

Okazuje się, że Inter może się poszczycić jeszcze lepszym bilansem. Wicemistrzowie Włoch mają za sobą dziewięć meczów bez porażki. Nerazzurri zaliczyli na przestrzeni tych spotkań osiem zwycięstw i zaledwie jeden remis.

Juventus – ostatnie 5 meczów Inter – ostatnie 5 meczów

Juventus – Inter, historia

Starcia Juventusu z Interem słyną z niezwykle zaciętej rywalizacji. Potwierdza to bilans pięciu ostatnich spotkań – jedni i drudzy wygrali po dwa mecze, a raz padł remis. Ostatni pojedynek miał miejsce 26 kwietnia 2023 roku. Wówczas lepsza okazała się ekipa Simone Inzaghiego, która zwyciężyła 1:0 po golu Federico Dimarco. Była to bardzo ważna wygrana, która dała mediolańczykom awans do finału Pucharu Włoch.

Juventus – Inter: spotkania bezpośrednie (H2H)

Juventus – Inter, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie zdecydowali się na określenie zdecydowanego faworyta. Niższy kurs zaproponowano na wygraną Interu; oscyluje on w granicach 2.45. Natomiast na wygraną Juventusu współczynnik osiąga wartość około 3.35. Nieco niżej wyceniono remis; tutaj szacunek wynosi mniej więcej 3.30. Przy okazji warto wspomnieć, że podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Juventus – Inter, typ kibiców

Juventus – Inter, przewidywane składy

Massimiliano Allegri w najbliższym meczu nie będzie mógł liczyć na Danilo, Mattię De Sciglio Nicolo Fagioliego, Paula Pogbę i Timothy’ego Weaha. Oprócz tego pod znakiem zapytania stoją występy Alexa Sandro i Manuela Locatelliego.

Z kolei Simone Inzaghi z pewnością nie postawi na kontuzjowanych Benjamina Pavarda i Alessandro Bastoniego. Ponadto niepewny występu jest Juan Cuadrado zmagający się z kontuzją ścięgna Achillesa.

Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 5 Manuel Locatelli 9 Dusan Vlahovic 12 Alex Sandro 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 23 Carlo Pinsoglio 36 Matia Perin 40 Tommaso Mancini 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 51 Giovanni Garofani 5 Stefano Sensi 7 Juan Cuadrado 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero

Juventus – Inter, transmisja meczu

Mecz Juventus – Inter Mediolan odbędzie się w niedzielę (26 listopada) o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Oznacza to, że pojedynek będzie można śledzić także w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

