Juventus – Galatasaray: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2026)

Juventus - Galatasaray: typy i kursy na rewanżowy mecz 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w środę (25 lutego) o godzinie 21:00.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Juventus – Galatasaray: typy bukmacherskie

W środowy wieczór dojdzie do interesującego rewanżowego starcia w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Galatasaray. Stara Dama znajduje się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ w pierwszym spotkaniu uległa tureckiemu gigantowi aż 2:5. Taki wynik sprawia, że turyńczycy stoją przed niezwykle wymagającym zadaniem i muszą zagrać niemal perfekcyjny mecz, aby myśleć o awansie do kolejnej rundy. Galatasaray natomiast może podejść do rewanżu z dużym komfortem, ale z pewnością nie zamierza odpuszczać i spróbuje przypieczętować swój sukces na terenie rywala.

Ja uważam, że w tym meczu obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Juventus – Galatasaray, ostatnie wyniki

Juventus prezentuje bardzo słabą formę. Podopiecnzi Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich meczach zanotowali jeden remis (2:2 z Lazio) i ponieśli aż cztery porażki (0:3 z Atalantą Bergamo, 2:3 z Interem Mediolan, 2:5 z Galatasaray w Lidze Mistrzów oraz 0:2 z Como).

Galatasaray natomiast poniosło ostatnio zaskakującą porażkę (0:2 z Konyasperem). Wcześniejsze cztery występy tureckiego zespołu kończyły się jednak zwycięstwami (3:1 z Istanbulsporem w krajowym pucharze, 3:0 z Rizesporem, 5:1 z Eyupsporem oraz 5:2 z Juventusem w Lidze Mistrzów).

Juventus – Galatasaray, historia

Rywalizacja Juventusu z Galatasaray ma swoje najbardziej pamiętne rozdziały w europejskich pucharach, gdzie oba zespoły kilkukrotnie mierzyły się w Lidze Mistrzów. Ich pojedynki często miały duże znaczenie w kontekście awansu do kolejnych faz rozgrywek i dostarczały wielu emocji. Przed tygodniem doszło do kolejnego starcia tych drużyn, które zakończyło się sensacyjnym zwycięstwem Galatasaray 5:2. Turecki zespół zaprezentował się niezwykle skutecznie, stawiając Juventus w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem. Ten wynik już teraz zapisał się jako jeden z najbardziej zaskakujących momentów w historii ich bezpośrednich pojedynków i dodał nowy, intensywny rozdział do tej europejskiej rywalizacji.

Juventus – Galatasaray, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.48. W przypadku zwycięstwa Galtasaray natomiast sięga nawet 5.60.

Juventus FC Galatasaray Stambuł Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2026 15:33

Juventus – Galatasaray, kto awansuje?

Juventus – Galatasaray, przewidywane składy

Juventus – Galatasaray, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Galatasaray obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ 360. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Canal+ Online.

