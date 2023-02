fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus – Fiorentina to trzeci niedzielny mecz w ramach 22. kolejki Serie A. Stara Dama przystąpi do potyczki, chcąc odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Toskańczycy chcą się natomiast podnieść z kolan po porażce z Bolognią. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Fiorentina 1.86 3.65 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2023 21:40 .

Juventus FC – ACF Fiorentina, typy na mecz i przewidywania

Wielokrotni mistrzowie Włoch mają przed sobą trudne wyzwanie, bo muszą robić wszystko, co w ich mocy, aby odrobić 15 odjętych punktów w Serie A. Jednocześnie piłkarze Juventusu musieli zmienić swoje priorytety. W każdym razie wywalczenie szóstego miejsca na koniec sezonu może być w zasięgu Starej Damy.

Mając na uwadze ostatnie starcia Juve z Toskańczykami, to najczęściej kończyły się one po myśli turyńczyków. Juventus w tej kampanii przegrał tylko jedno spotkanie w Serie A w roli gospodarza. Fiorentina natomiast wygrała tylko dwa mecze na obiektach rywali. Nie spodziewamy się zatem niespodzianki w starciu na Allianz Stadium. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Juventus FC – ACF Fiorentina, sytuacja kadrowa

Massimiliano Allegri nie będzie mógł skorzystać w niedzielnym starciu z takich zawodników jak: Leonardo Bonucci, Kaio Jorge, Arkadiusz Milik, Paul Pogba, czy Fabio Miretti. Wcale nie lepiej wygląda sytuacja kadrowa gości. W ekipie ze Stadio Artemio Franchi zabraknie: Gaetano Castrovilliego, Riccardo Sottila, Igora Julio, czy Rolando Mandragory.

Juventus FC – ACF Fiorentina, ostatnie wyniki

Bianconeri w ostatnim czasie wrócili na właściwe tory, odnosząc dwa z rzędu zwycięstwa. Najpierw Juventus w pokonanym polu pozostawił Lazio (1:0). Tymczasem w ostatniej kolejce ligowe Stara Dama pokonała Salernitanę (3:0).

Toskańczycy mają natomiast za sobą przegraną batalię z Bolognią (1:2). Jednocześnie po dwóch meczach bez porażki Fiorentina musiała opuszczać plac gry na tarczy.

Juventus FC – ACF Fiorentina, historia

W ostatniej konfrontacji między obiema ekipami miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach z udziałem obu drużyn trzykrotnie górą było Juve, raz wygrała Fiorentina i jedna potyczka zakończyła się podziałem punktów.

Juventus FC – ACF Fiorentina, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Vincenzo Italiano w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,25. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Juventus FC – ACF Fiorentina, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić, Chiesa, Vlahović

Fiorentina: Terracciano – Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Amrabat, Duncan, Saponara, Bonaventura, Gonzalez, Jovic.

Juventus FC – ACF Fiorentina, kto wygra

Juventus FC – ACF Fiorentina, transmisja meczu

Konfrontacja Juventus – Fiorentina będzie transmitowana w telewizji. Rywalizacja będzie emitowana na antenie Eleven Sports 1 natywnym 4K. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński. W internecie zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

