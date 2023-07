Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca w drugiej kolejce będą gościć na swoim obiekcie drużynę beniaminka. Obie drużyny w inauguracyjnej kolejce uległy, więc teraz będą chciały zdobyć pierwsze punkty w nowym sezonie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji w sobotę (29 lipca) o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Alomerović

Jagiellonia Białystok Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lipca 2023 19:30 .

Jagiellonia – Puszcza, typy bukmacherskie

W sobotnim meczu o godzinie 17:30 zmierzą się ze sobą zespoły Jagiellonii Białystok oraz Puszczy Niepołomice. Obie drużyny mają coś do udowodnienia sobie oraz kibicom, bowiem po pierwszej kolejce mają w dorobku zero punktów. Zarówno drużyna Adriana Siemieńca jak i Tomasza Tułacza na inaugurację straciły po trzy bramki, stąd spodziewamy się starcia, w którym nie zabraknie goli. Stawiamy na to, że obie ekipy zakończą ten mecz bez czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Superbet 1.75 obie drużyny strzelą gola- tak Zagraj!

Jagiellonia – Puszcza, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok w czterech ostatnich meczach sparingowych odniosła dwa zwycięstwa (2:1 z Radomiakiem Radom oraz 1:0 z Zemplin Michalovce), zanotowali jeden remis (1:1 z Motorem Lublin), a także ponieśli porażką (1:0 z Polonią Warszawa). Natomiast w inauguracyjnym meczu Ekstraklasy ulegli w starciu z Rakowem Częstochowa aż 3:0.

Puszcza Niepołomice w ostatnich czterech przedsezonowych meczach towarzyskich dwukrotnie wygrała (3:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała i 2:0 Hapoelem Beer Sheva), raz zaliczyła remis (0:0 z Wieczystą Kraków) oraz poniosła jedną porażkę (3:1 z GKS-em Katowice). Podobnie jak ich sobotni rywale w pierwszej kolejce również przegrali – 2:3 z Widzewem Łódź.

Jagiellonia – Puszcza, historia

Obie drużyny jedyny raz stanęły naprzeciwko siebie w 2013 roku. Wówczas w rozgrywkach Pucharu Polski wygrała drużyna Jagiellonii Białystok aż 3:0. W sobotę zespoły po raz drugi w historii zagrają ze sobą.

Jagiellonia – Puszcza, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego starcia jest drużyna Jagiellonii Białystok. To właśnie za drużyną z województwa podlaskiego będzie przemawiał atut własnego boiska i trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo drużyny prowadzonej przez Adriana Siemieńca, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.05 – 2.10. Natomiast na wygraną drużyny Puszczy Niepołomice 3.40 – 3.75. Superbet przygotował znakomitą ofertę dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Jagiellonia – Puszcza, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Jagiellonii 83% remisem 0% wygraną Puszczy 17% 18 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Jagiellonii

remisem

wygraną Puszczy

Jagiellonia – Puszcza, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-2 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-2 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Adrian Siemieniec Tomasz Tulacz Rezerwowi 5 Bojan Nastic

14 Jaroslaw Kubicki

18 Tomasz Kupisz

19 Pawel Olszewski

28 José Naranjo

32 Milosz Matysik

50 Slawomir Abramowicz

72 Mateusz Skrzypczak

77 Wojciech Laski Konrad Stepien 5

Marcel Pieczek 6

Hubert Tomalski 10

Krzysztof Wroblewski 13

Michal Walski 16

Jakub Bartosz 17

Lucjan Klisiewicz 18

Michal Koj 21

Jordan Majchrzak 23 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-2 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-2 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Adrian Siemieniec Tomasz Tulacz Rezerwowi 5 Bojan Nastic

14 Jaroslaw Kubicki

18 Tomasz Kupisz

19 Pawel Olszewski

28 José Naranjo

32 Milosz Matysik

50 Slawomir Abramowicz

72 Mateusz Skrzypczak

77 Wojciech Laski Konrad Stepien 5

Marcel Pieczek 6

Hubert Tomalski 10

Krzysztof Wroblewski 13

Michal Walski 16

Jakub Bartosz 17

Lucjan Klisiewicz 18

Michal Koj 21

Jordan Majchrzak 23

Jagiellonia - Puszcza, transmisja meczu

Sobotni mecz Jagiellonii z Puszczą będzie emitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie można również obejrzeć serwisie CANAL+ online, który oferuje atrakcyjną promocję wraz z rozpoczęciem nowej kampanii. Dzięki rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące będziemy płacić tylko 39 zł miesięcznie. Natomiast w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. Można zatem w łatwy sposób zaoszczędzić 30 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.