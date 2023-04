Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. Pierwsze z poniedziałkowych spotkań w ramach 27. kolejki zapowiada się niezwykle ciekawie, bo zmierzą się ze sobą drużyny zaangażowane w walkę o ligowy byt. Obie ekipy dzieli w tabeli różnica zaledwie czterech oczek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk 2.28 3.50 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2023 22:25 .

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, typy na mecz i przewidywania

Arcyciekawie zapowiada się batalia przy Słonecznej z udziałem dwóch ekip, broniących się przed spadkiem z ligi. Jagiellonia Białystok przystąpi do potyczki po dwóch z rzędu remisach. Lechia z kolei podobne rozstrzygnięcie zaliczyła w starciu ze Śląskiem Wrocław. Także ostatnia batalia z udziałem obu zespołów zakończyła się podziałem punktów, więc nie może dziwić, że Kuba Olkiewicz typuje remis w poniedziałkowym spotkaniu.

Obie ekipy nie zremisowały ze sobą bezbramkowo w bezpośrednim starciu od 2011 roku. W związku z tym można przypuszczać, że nie inaczej będzie przy Słonecznej w świąteczny poniedziałek. Spodziewamy się zatem starcia, w którym Jagiellonia i Lechia zdobędą bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

U gospodarzy najpewniej nie będzie mógł zagrać tylko Miłosz Matysik. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa u gdańszczan, gdzie nie będą mogli wystąpić: Michał Nalepa, David Stec i Filip Koperski. Niepewny gry jest też Ilkay Durmus.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Żółto-czerwoni aktualnie legitymują się bilansem 30 punktów, co jest efektem sześciu zwycięstw i aż dwunastu remisów. W pięciu ostatnich potyczkach Jagiellonia zaliczyła trzy podziały punktów, wygrała zaledwie raz i w jednym starciu przegrała.

Drużyna z Gdańska plasuje się natomiast w strefie spadkowej, tracąc cztery oczka do białostoczan. Lechia jak dotąd zgromadziła 26 punktów. W sześciu ostatnich meczach gdańszczanie przegrali cztery razy, notując również jedno zwycięstwo i remis.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, historia

W sześciu ostatnich starciach między oboma zespołami trzykrotnie górą byli Żółto-czerwoni, dwa razy miał miejsce remis i raz szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił team z Gdańska.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Davida Badii w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,45. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović – Stojinović, Skrzypczak, Pazdan, Wdowik, Olszewski, Nene, Sacek, Romanczuk, Gual, Imaz

Lechia: Kuciak – Pietrzak, Maloca, Abu Hanna, Castergren, Kubicki, Tobers, Gajos, Terrazzino, Friesenbichler, Zwoliński.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, kto wygra

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Poniedziałkowe starcie Jagiellonia – Lechia będzie transmitowana na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online, a my przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry, to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29 zł miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł miesięcznie.

