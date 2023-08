PressFocus Na zdjęciu: Adrian Kapralik

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok w 6. kolejce PKO BP Ekstraklasy na własnym stadionie podejmie Górnika Zabrze. Obie ekipy są na dwóch biegunach – gospodarze znakomicie rozpoczęli kampanię 2023/2024 i zajmują trzecie miejsce w tabeli, natomiast goście plasują się na czternastej lokacie i mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Czy zespół Jana Urbana odniesie swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie? Przekonamy się już w najbliższą niedzielę.

We wszystkich z pięciu ostatnich meczów pomiędzy Jagą a Trójkolorowymi oba zespoły zdobywały bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Gospodarze zagrają bez Michała Ozgi i być może Bojana Nasticia. U gości natomiast zabraknie Filipe Nascimento oraz Konstantinosa Triantafyllopoulosa. Warto także podkreślić, że Górnik Zabrze w ostatnich dniach sprzedał Richarda Jensena do szkockiego Aberdeen.

Jagiellonia – absencje:

Górnik - absencje:

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Duma Podlasia świetnie rozpoczęła nowy sezon PKO BP Ekstraklasy - Jagiellonia Białystok w czterech meczach zanotowała trzy zwycięstwa (4:1 z Puszczą Niepołomice, 2:1 z Widzewem Łódź i 1:0 z Ruchem Chorzów) oraz jedną porażkę (0:3 z Rakowem Częstochowa).

Trójkolorowym idzie dużo gorzej - Górnik Zabrze w pięciu rozegranych spotkaniach zaliczył bowiem dwie porażki (0:2 z Radomiakiem Radom i 0:2 z Wartą Poznań), dwa remisy (0:0 z Piastem Gliwice i 1:1 z Widzewem Łódź) oraz tylko jedną wygraną (1:0 z Koroną Kielce).

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze, historia

Spotkania pomiędzy Dumą Podlasia a Trójkolorowymi z reguły są bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich takich pojedynków, to odnotujemy dwie wygrane Jagiellonii Białystok, dwa zwycięstwa Górnika Zabrze i jeden remis. Ostatnie starcie obu zespołów zakończyło się wynikiem 2:1 dla Żółto-Czerwonych.

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi mniej więcej 2.30, a typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 3.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-2 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Adrian Siemieniec Jan Urban Rezerwowi 3 Dusan Stojinovic

8 Nené

18 Tomasz Kupisz

19 Pawel Olszewski

32 Milosz Matysik

36 Jakub Lewicki

50 Slawomir Abramowicz

77 Wojciech Laski

88 Krzysztof Toporkiewicz Sebastian Musiolik 9

Lawrence Ennali 11

Pawel Olkowski 16

Piotr Krawczyk 21

Krzysztof Kolanko 24

Dominik Szala 27

Michal Szromnik 32

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze, kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Białymstoku w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia godzinie 17:30.

