Jagiellonia - Stal, typy na mecz 14. kolejki Ekstraklasy. W piątek ekipa z Białegostoku postara się wrócić na zwycięską ścieżkę i znów powalczyć o fotel lidera ligowej tabeli. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2023 21:32 .

Jagiellonia – Stal, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok jest obok Śląska Wrocław największą pozytywną rewelacją tego sezonu Ekstraklasy. Wicelider tabeli ma za sobą świetne tygodnie, choć w miniony weekend uległ w lidze po raz pierwszy od prawie dwóch miesięcy. Białostoczanie mierzyli się natomiast z Pogonią bez swoich największych gwiazd ofensywy, co może być pewnym usprawiedliwieniem. W piątkowym meczu trener Adrian Siemieniec będzie miał do dyspozycji swoje główne strzelby, co z pewnością jest pozytywną wiadomością.

Przed własną publicznością Jagiellonia będzie wyraźnym faworytem. Nie należy jednak skreślać Stali Mielec, która po trudnym okresie wreszcie się przełamała, sensacyjnie ogrywając w Warszawie Legię. Ekipa Kamila Kieresia wycisnęła z tego spotkania wszystko, co mogła, na co wskazują zdobyte trzy gole po raptem trzech celnych strzałach. Mając na uwadze, jak dobrze spisuje się ofensywa Jagiellonii, a także nie najlepszą postawę Stali w grze obronnej, w piątek należy spodziewać się kilku bramek. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

STS 1.77 Powyżej 2,5 gola Zagraj!

Jagiellonia – Stal, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że Jagiellonia w najbliższym meczu wreszcie będzie mogła skorzystać z Jesusa Imaza, który w ostatnich tygodniach był kontuzjowany. Do wyjściowej jedenastki wróci najprawdopodobniej również Afimico Pululu. W ekipie Stali Mielec zabraknie natomiast Kamila Pajnowskiego, który nabawił się urazu w połowie sierpnia.

Jagiellonia – Stal, ostatnie wyniki

Po trzynastu kolejkach Jagiellonia zajmuje drugie miejsce ze stratą punktu do lidera Ekstraklasy. W minionej kolejce drużyna Adriana Siemieńca uległa na wyjeździe Pogoni Szczecin 1-2, a wcześniej po szalonym spotkaniu zremisowała w Poznaniu z Lechem 3-3. Przed własną publicznością białostoczanie po raz ostatni ograli ekipę Zagłębia Lubin aż 3-0.

Po wygranej nad Legią Warszawa (3-1) Stal Mielec oddaliła się od strefy spadkowej. W swoim dorobku ma aktualnie 15 punktów, co pozwala plasować ją na dziesiątej lokacie. Przed meczem w Warszawie Stal uległa Warcie Poznań (0-1) i Widzewowi Łódź (0-1).

Jagiellonia – Stal, historia

Po raz ostatni Stal Mielec miała okazję ograć Jagiellonię w listopadzie 2020 roku. Od tego czasu drużyna z Podlasia w bezpośredniej rywalizacji radzi sobie zdecydowanie lepiej. W minionym sezonie Jagiellonia rozgromiła przed własną publicznością Stal aż 4-0, natomiast w Mielcu padł remis 1-1.

Jagiellonia – Stal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania będzie Jagiellonia Białystok. Bukmacherzy szacują jej szanse na zwycięstwo na około 1.53. W przypadku ewentualnej wygranej Stali Mielec kurs wynosi nawet aż 6.40. Przy okazji piątkowego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem GOAL można otrzymać bonus powitalny aż do 1660 zł.

Jagiellonia – Stal, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 3 Dusan Stojinovic 5 Bojan Nastic 6 Taras Romanczuk 18 Tomasz Kupisz 19 Pawel Olszewski 36 Jakub Lewicki 38 Damian Wojdakowski 50 Slawomir Abramowicz 51 Alan Rybak 98 Vinícius Matheus 99 Kristoffer Normann Hansen 5 Marco Ehmann 7 Lukasz Gerstenstein 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 18 Piotr Wlazło 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 3 Dusan Stojinovic 5 Bojan Nastic 6 Taras Romanczuk 18 Tomasz Kupisz 19 Pawel Olszewski 36 Jakub Lewicki 38 Damian Wojdakowski 50 Slawomir Abramowicz 51 Alan Rybak 98 Vinícius Matheus 99 Kristoffer Normann Hansen 5 Marco Ehmann 7 Lukasz Gerstenstein 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 18 Piotr Wlazło 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto

Jagiellonia – Stal, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Jagiellonii 100% Remis 0% Wygrana Stali 0% 15 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Jagiellonii

Remis

Wygrana Stali

Jagiellonia – Stal, transmisja meczu

Piątkowy mecz 14. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią a Stal Mielec rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.