Jagiellonia – Pogoń: typy, kursy, zapowiedź. Jagiellonia BIałystok podejmie przed własną publicznością Pogoń Szczecin w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy. To ważne spotkanie dla obu ekip. Jaga ucieka przed strefą spadkową, natomiast Portowcy walczą o ligowe podium. Początek meczu o godzinie 20:00.

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin 3.35 3.55 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2023 21:06 .

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Wydaje się, że faworytem tego spotkania jest Pogoń Szczecin, która znacznie lepiej sobie radzi w tym sezonie. W sobotni wieczór z pewnością możemy spodziewać się goli z obu stron, co pokazują ostatnie wyniki obu zespołów. Jaga kończyła oba spotkania w nowym roku wynikiem 1:1. Pogoń, co prawda gola w meczu ze Śląskiem nie zdobyła, ale w przypadku Portowców jest to rzadkość w tym sezonie z uwagi na ich ofensywny styl gry. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Jagiellonia notuje fatalną serię w meczach z Pogonią Szczecin. Portowcy na swoim koncie mają pięć wygranych z rzędu i także w obecnym sezonie prezentują się dużo lepiej od swojego sobotniego rywala. Zdaniem Kuby Olkiewicza, zespół Gustafssona podtrzyma swoją passę.

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

W drużynie z Białegostoku nie ma zawodników, którzy musieliby pauzować za żółte bądź czerwone kartki. Zespół z Podlasia nadal będzie musiał sobie radzić bez zmagającego się z urazem Aureliena Nguaimby. Natomiast w składzie powinni znaleźć się Marc Gual, Jesus Imaz oraz Dusan Stojinović, którzy w ostatnim czasie narzekali na drobne problemy zdrowotne.

Pogoń będzie musiała sobie radzić bez Mariusza Fornalczyka zawieszonego za cztery żółte kartki oraz Kostasa Triantafyllopoulosa, który pauzuje za czerwoną kartkę w meczu z Widzewem. Wciąż niedostępni z powodu kontuzji pozostają także Kacper Smoliński, Stanisław Wawrzynowicz i Michał Kucharczyk. Do składu wraca natomiast Linus Wahlqvist.

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Jagiellonia po wznowieniu rozgrywek jeszcze nie wygrała. Zespół prowadzony przez Stolarczyka dwukrotnie zremisował, najpierw z Piastem Gliwice, a następnie z Widzewem Łódź. Drużyna z Podlasia nie potrafi zgarnąć trzech punktów od ośmiu kolejek. Ostatni raz udało jej się to w spotkaniu z Koroną Kielce rozegranym w październiku. Ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Pogoń Szczecin również wznowienia rozgrywek nie może zaliczyć do udanych. Portowcy dwa tygodnie temu tylko zremisowali z Widzewem Łódź, a przed tygodniem sensacyjnie przegrali przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Na zakończenie poprzedniej rundy Pogoń wygrała z Radomiakiem Radom 2:1. Zajmują piąte miejsce w tabeli, a do trzeciego Lecha Poznań tracą trzy oczka.

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin, historia

Jagiellonia notuje fatalną passę w meczach z Pogonią Szczecin. Portowcy na swoim koncie mają pięć wygranych z rzędu, a Jaga nie potrafi wygrać od sześciu starć. Ekipa z Podlasia ostatni raz pokonała ekipę ze Szczecina w 2020 roku wygrywając mecz wyjazdowy 2:1. Jagiellonia zwyciężyła zaledwie w dwóch z ostatnich dziesięciu spotkań.

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają problem ze wskazaniem zdecydowanego faworyta tego spotkania. Kursy na wygraną gospodarzy wynoszą około 3,20, natomiast na zwycięstwo Portowców oscylują wokół 2,25. Przy tej okazji zapraszamy do skorzystania z bonusu powitalnego STS z kodem promocyjnym GOAL.

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin, kto wygra

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović, Puerto, Skrzypczak, Nastić, Kupisz, Romańczuk, Pospisil, Camara, Prikryl, Gual, Bortniczuk.

Pogoń: Stipica, Wahlqvist, Zech, Malec, Koutris, Dąbrowski, Kowalczyk, Biczachczian, Fornalczyk, Grosicki, Almqvist.

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Sobotni mecz 20. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do założenia konta i skorzystania z promocji CANAL+. Wykupując z góry sześciomiesięczny abonament na pakiet zawierający kanały CANAL+ zapłacicie jedynie 234 zł (39 miesięcznie), dzięki czemu można zaoszczędzić aż 60 zł. Pakiet można też rozszerzyć o dostęp do kanałów Eleven Sport oraz Polsat Sport Premium. W takiej konfiguracji zapłacicie 354 zł za pół roku (59 miesięcznie), również oszczędzając 60 zł.

