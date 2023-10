Inter Mediolan – Red Bull Salzburg: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. To ważny pojedynek w kontekście awansu do fazy pucharowej, bo obie ekipy sąsiadują w tabeli grupy D. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w najbliższy wtorek, 24 października o godzinie 18:45

PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter Mediolan Red Bull Salzburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2023 12:33 .

Inter Mediolan – Red Bull Salzburg, typy i przewidywania

Inter Mediolan we wtorek o godzinie 18:45 na własnym stadionie zagra z Red Bullem Salzburg w ramach 3. kolejki fazy grupowej Champions League. To ważne starcie w kontekście awansu do fazy play-off Ligi Mistrzów. Podopieczni Simone Inzaghiego mają bowiem tylko punkt więcej od drużyny prowadzonej przez Gerharda Strubera. Nerazzurri wygrali 1:0 z Benfiką Lizbona i zremisowali 1:1 z Realem Sociedad. Zespół Die Bullen natomiast uległ Hiszpanom 0:2 i pokonał Portugalczyków 2:0.

Marcus Thuram świetnie odnalazł się we włoskiej ekipie. Francuz poprawi swój dorobek strzelecki? Przekonamy się we wtorek wieczorem. Mój typ: gol Marcusa Thurama.

Inter Mediolan – Red Bull Salzburg, sytuacja kadrowa

Inter – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marko Arnautovic Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2023 Juan Cuadrado Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marko Arnautovic Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2023 Juan Cuadrado Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023

Salzburg - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Justin Omoregie Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Nieznany Uraz biodra Nieznany Bryan Okoh Uraz uda Uraz uda Powrót: Nieznany Uraz uda Nieznany Lukas Wallner Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Nieznany Uraz więzadła Nieznany Fernando Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Nieznany Uraz mięśnia Nieznany Sekou Koita Naciągnięty mięsień Naciągnięty mięsień Powrót: Nieznany Naciągnięty mięsień Nieznany Kamil Piatkowski Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja łydki Początek listopada 2023 Leandro Morgalla Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Początek listopada 2023 Uraz biodra Początek listopada 2023 Mads Bidstrup Choroba Choroba Powrót: Kilka tygodni Choroba Kilka tygodni Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Justin Omoregie Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Nieznany Uraz biodra Nieznany Bryan Okoh Uraz uda Uraz uda Powrót: Nieznany Uraz uda Nieznany Lukas Wallner Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Nieznany Uraz więzadła Nieznany Fernando Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Nieznany Uraz mięśnia Nieznany Sekou Koita Naciągnięty mięsień Naciągnięty mięsień Powrót: Nieznany Naciągnięty mięsień Nieznany Kamil Piatkowski Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja łydki Początek listopada 2023 Leandro Morgalla Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Początek listopada 2023 Uraz biodra Początek listopada 2023 Mads Bidstrup Choroba Choroba Powrót: Kilka tygodni Choroba Kilka tygodni

Inter Mediolan – Red Bull Salzburg, ostatnie wyniki

Nerazzurri w dwóch poprzednich meczach Serie A zgarnęli cztery punkty - wygrali 3:0 z Torino oraz niespodziewanie zremisowali 2:2 z Bolonią. Zespół Die Bullen w tym czasie na ligowym podwórku uległ LASK-owi Linz (0:1) i podzielił się punktami z Austrią Klagenfurt (2:2).

Inter Mediolan – Red Bull Salzburg, historia

W całej historii byliśmy świadkami czterech pojedynków między tymi drużynami. Wszystkie z nich wygrał Inter Mediolan, Red Bull Salzburg nie triumfował ani razu.

Inter Mediolan – Red Bull Salzburg, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Interu Mediolan wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Red Bulla Salzburg to mniej więcej 10.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50.

Inter Mediolan – Red Bull Salzburg, przewidywane składy

Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Gerhard Struber Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Gerhard Struber Rezerwowi ▼ Amadou Makhtarlayi Sarr 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero Nico Mantl 1 Dijon Kameri 8 Luka Sucic 10 Maurits Kjaergaard 14 Andreas Ulmer 17 Petar Ratkov 21 Oumar Solet 22 Dorgeles Nene 45 Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Gerhard Struber Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Gerhard Struber Rezerwowi ▼ Amadou Makhtarlayi Sarr 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero Nico Mantl 1 Dijon Kameri 8 Luka Sucic 10 Maurits Kjaergaard 14 Andreas Ulmer 17 Petar Ratkov 21 Oumar Solet 22 Dorgeles Nene 45

Inter Mediolan – Red Bull Salzburg, kto wygra?

Inter Mediolan – Red Bull Salzburg, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Stadio Giuseppe Meazza już w najbliższy wtorek, 24 października o godzinie 18:45.

