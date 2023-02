PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan – Porto: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Niezwykle ciekawie zapowiada się spotkanie Nerazzurrich ze Smokami. Faworytami wydają się Włosi, ale drużyna z Portugalii potrafi zaskoczyć. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek starcia w środę 22 lutego o godzinie 21:00.

Giuseppe Meazza Liga Mistrzów Inter Mediolan FC Porto 1.77 3.75 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2023 22:13 .

Inter Mediolan – Porto, typy i przewidywania

Liga Mistrzów w tamtym tygodniu wróciła po zimowej przerwie. Przed nami kolejne dwumecze w ramach 1/8 finału Champions League, a w jednym z nich Inter Mediolan na własnym stadionie podejmie Porto. Nerazzurri w pierwszym starciu obu drużyn zapewnią sobie odpowiednią zaliczkę przed rewanżem i następnie pewnie awansują do następnej fazy rozgrywek czy może Smoki postawią się bardziej utytułowanemu rywalowi i sprawią niespodziankę?

Porto strzeliło pierwszego gola w 14 z ostatnich 15 meczów. Nasz typ: pierwsza bramka – Porto.

Inter Mediolan – Porto, ostatnie wyniki

Zarówno zespół Nerazzurrich, jak i drużyna Dragões jest w bardzo dobrej formie. Inter Mediolan wygrał cztery z pięciu ostatnich spotkań i zanotował jeden remis. Ekipa Simone Inzaghiego w weekend pokonała 3:1 Udinese Calcio w 23. kolejce Serie A. Porto zaliczyło z kolei pięć zwycięstw z rzędu, a w 21. serii gier portugalskiej ekstraklasy poradziło sobie z Rio Ave (1:0).

Inter Mediolan – Porto, historia

Trzeba przyznać, że Inter Mediolan ma patent na swojego rywala z Portugalii – wygrał trzy z pięciu poprzednich meczów przeciwko Porto. Popularne Smoki triumfowały tylko raz i padł jeden remis.

Inter Mediolan – Porto, kursy bukmacherskie

Faworytem starcia na Stadio Giuseppe Meazza są gospodarze. Kurs na wygraną Interu Mediolan wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Porto to mniej więcej 5.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Inter Mediolan – Porto, przewidywane składy

W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Joaquina Correi oraz Dalberta. Zdecydowanie więcej absencji jest w obozie gości, gdzie zdolni do gry nie są Fabio Cardoso, Evanilson, Gabriel Veron, Francisco Meixedo, Galeno, Otavio i Mateus Uribe.

Inter: Onana; Skriniar, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozović, Dimarco; Lukaku, Martinez

Porto: Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanusi; Franco, Eustaquio, Grujić, Pepe; Taremi, Namaso

Inter – absencje:

Porto – absencje:

Inter Mediolan – Porto, kto wygra?

Inter Mediolan – Porto, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Interem Mediolan a Porto transmitowane będzie na Polsacie Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku za 288 zł (48 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 126 zł względem miesięcznej subskrypcji. Początek meczu na Stadio Giuseppe Meazza w środę 22 lutego o godzinie 21:00.

