Inter Mediolan – Parma Calcio: typy, kursy, zapowiedź (10.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Inter Mediolan – Parma Calcio to pierwszy mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest przedstawiciel Serie A. Gialloblu liczą jednak na sprawienie niespodzianki na Stadio Giuseppe Meazza. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Coppa Italia Inter Mediolan Parma Calcio 1913 1.23 7.00 11.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 stycznia 2023 21:57 .

Inter Mediolan – Parma Calcio, typy na mecz i przewidywania

Podopieczni Simone Inzaghiego są w 2023 roku solidni, mimo że potknęli się w ostatnim spotkaniu ligowym z Monzą (2:2). Inter Mediolan ma zamiar odegrać ważną rolę w Coppa Italia. Tym bardziej że to obrońca trofeum.

Tymczasem team Fabio Pecchi nie zachwyca ostatnio w defensywie. Parma jako zespół z czołówki Serie B ma największą ilość straconych goli w tej kampanii jak na razie. Za Gialloblu nie przemawia też to, że ma słaby bilans bezpośrednich meczów z mediolańczykami.

Nasza redakcja spodziewa się kilku goli po stronie gospodarzy. Nasz typ: wygrana Interu 3:0.

Inter Mediolan – Parma Calcio, sytuacja kadrowa

Gospodarze najpewniej przystąpią do wtorkowej potyczki w eksperymentalnym zestawieniu. Na grę w wyjściowym składzie mogą liczyć między innymi: Henrich Mychitarian, Robin Gosens, czy Joaquin Correa. U gości godne uwagi jest to, że awizowany do gry od pierwszej minuty jest Adrian Benedyczak, grający w przeszłości w Pogoni Szczecin.

Inter Mediolan – Parma Calcio, ostatnie wyniki

19-krotny mistrz Włoch w 2023 roku wygrał z SSC Napoli (1:0) po golu Edina Dzeko. W trakcie minionego weekendu podopieczni Simone Inzaghiego niespodziewanie zremisowali natomiast z Monzą (2:2).

Żółto-niebiescy rozegrają z kolei we wtorkowy wieczór pierwsze spotkanie po zimowejprzerwie. W ostatnich dwóch meczach minionego roku Parma przegrała ze SPAL Ferrara (0:1) i zremisowała z Venezią (2:2).

Inter Mediolan – Parma Calcio, historia

Obie ekipy po raz ostatni grały ze sobą w sierpniu 2021 roku. W spotkaniu kontrolnym Inter pokonał Parmę (2:0). W lidze włoskiej oba zespoły rywalizowały ze sobą po raz ostatni w marcu 2021 roku. Nerazzurri wygrali wówczas różnicą jednego gola (2:1).

Inter Mediolan – Parma Calcio, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Fabio Pecchi w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 11,00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Inter Mediolan – Parma Calcio, przewidywane składy

Inter: Onana – D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mychitarian, Gosens, Correa, Lautaro Martinez

Parma: Chichizola – Del Prato, Balogh, Valenti, Oosterwolde, Juric, Bernabe, Sohm, Tutino, Benedyczak, Man.

Inter Mediolan – Parma Calcio, transmisja meczu

Mecz Inter – Parma będzie można oczywiście zobaczyć w telewizji. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra. Ciekawostką jest to, że nie tylko w tradycyjnej telewizji można śledzić tę stację. Polsat Sport Extra można także oglądać usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w kosztuje 64 zł miesięcznie.

